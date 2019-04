Musíme trefovat bránu, nejen jejich brankáře, říká před třetí bitvou s Plzní třinecký Hrňa

Vítkovice ve čtvrtfinále převálcovali ve čtyřech utkáních, proti Plzni v semifinále ale třinečtí hokejisté zažívají úplně jiný příběh. Prohráli oba domácí zápasy (1:4 a 2:3) a do extraligového finále mají podstatně dál než jejich soupeř.

„Plzeň nám ukázala, jak se hrají přesilovky. Ani se k tomu nepostavili a už jsme tam měli dva góly. My měli přesilovek strašně moc a proměnili jsme kolik? Jednu? To je málo. Pokud nedáme gól z přesilovky, nemůžeme vyhrát," poukázal třinecký útočník Erik Hrňa na to, že zatímco Oceláři dali jediný gól z jedenácti přesilovek, Indiáni dali ze sedmi pokusů tři.

A poslední dva rozhodně stály za vidění. Vedení 2:0 si ve druhém utkání hráči Plzně zajistili po dvou parádních souhrách. „Byl to ťukec do prázdné brány. Rozebrali nás tam dvakrát parádně," připustil 30letý třinecký útočník.

Plzeňský útočník Milan Gulaš (druhý zleva) poté, co překonal Šimona Hrubce v brance Třince. S rukama nad hlavou se raduje Václav Nedorost z Plzně.

Jaroslav Ožana, ČTK

Hlavní slovo si v rozborce třinecké obrany bere reprezentační dvojice Milan Gulaš a Jan Kovář, která se na porážkách Třince podílela dohromady devíti body. Kovář dal tři góly a na dva přihrál, Gulaš vstřelil dva góly a dvakrát svému parťákovi z elitní formace Plzně na gól nahrál. „Jsou to jejich top hráči. Mají ale všechny lajny vyrovnané. Pozor si musíme dávat na všechny čtyři formace, nejen na tu první," krčil rameny Hrňa.

Třinec prohrál obě úvodní třetiny domácích zápasů 0:2. „To, že jsme v obou utkáních rychle prohrávali nám nepomohlo. Dokázali jsme se dotáhnout, ale vzápětí po naší hrubce zase gól dostaneme. To nás sráží," upozornil vsetínský rodák Hrňa.

Zleva Jan Kovář z Plzně a David Musil z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Hrají velice dobře. Stojí proti nám velice silné mužstvo a my se s tím snažíme porvat, děláme pro to všechno. Bohužel ty dva zápasy nám fakt nevyšly," přemítal Hrňa.

Zatímco doma v této sezoně Třinec s Plzní už čtyřikrát prohrál, na jejím ledě dokázal oba zápasy vyhrát.

„Máme to v hlavách, každý zápas je ale jiný, stát se může cokoliv. Ale hraje se na čtyři vítězné, jedeme tam s tím urvat oba zápasy. Musíme trefovat bránu, ne jejich brankáře. Když budeme mít trochu více štěstíčka, aby tam spadla i nějaká, s prominutím kozom...a, tak se od toho můžeme odrazit," doufal Hrňa.