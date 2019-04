S 12 body ještě nikdo baráž nevyhrál, brzdí euforii Kacetl

Hokejisté Pardubic mají po čtyřech zápasech baráže plný počet 12 bodů a výrazně nakročili za záchranou extraligové příslušnosti. Brankář Ondřej Kacetl si váží výborného vstupu Dynama do závěrečné části sezony, zároveň si je ale vědom, že ještě ani zdaleka není rozhodnuto. Východočechy čeká stejně jako další tři týmy ještě osm zápasů.

"Dvanáct bodů je hezkých, ale nikdo s tím baráž zatím nevyhrál. Chybí nám ještě plno vítězství. Určitě to ale zvedlo sebevědomí celého týmu, protože se nám daří výsledkově a navíc je to dobré i herně," řekl Kacetl po páteční jednoznačné výhře 7:0 nad Chomutovem. "Teď nás čeká těžký zápas v Budějovicích, na který se musíme připravit. Týmy se na nás chystají mnohem více, protože vědí, že hrajeme dobře," doplnil.

Pardubice zatím ve všech čtyřech zápasech baráže soupeře výsledkově jasně přehrály. Přitom ještě v play out se Dynamo trápilo. "Hrajeme teď výborně dozadu, plníme úkoly, které máme. A hlavně nám tam padají góly, to je hodně důležité. Nechci říct, že se na ně nenadřeme, ale všechno cpeme do branky a jsme tam, kde máme být," řekl Kacetl, jenž ve čtyřech duelech jen dvakrát inkasoval a udržel dvě čistá konta.

Brankář Pardubic Ondřej Kacetl.

Michal Krumphanzl, ČTK

Osmadvacetiletý gólman tak má velkou zásluhu na výsledcích Dynama. "Nechci hodnotit sebe, ale musím říct, že se mi chytá stokrát lépe, když celý tým hraje takhle kompaktně. To se chytá úplně jinak," přiznal Kacetl, kterému při bránění pomáhá celý tým. Nemusí tak řešit tolik složitých situací jako v předešlém průběhu sezony. "Je toho daleko méně a z pozice gólmana vím, že si můžu vzít hráče, který střílí, a že to mají kluci pokryté. Važme si toho, že nám to takhle šlape," dodal Kacetl.