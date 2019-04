HOKEJ ONLINE: Liberec zmrazil Kometu při její přesilovce, Třinec odmítl postupový mečbol Plzně

Postupový mečbol do finále si nevytvořili. Hokejisté Plzně prohráli doma ve třetím semifinálovém duelu play off extraligy s Třincem 2:3 a v sérii vedou už jen 2:1 na zápasy. Nedělní duel rozhodl v čase 56:53 Polanský, jehož trefu musel posvětit videorozhodčí. Kometa prohrává s Libercem ve třetím utkání 1:2, stav na zápasy je rovněž 1:1. Utkání můžete sledovat na Sport.cz v podrobné online reportáži.

Brankář Liberce Roman Will, jeho spoluhráč Tomáš Hanousek a brněnský Petr Holík (vpravo).

Brankář Liberce Roman Will inkasuje gól. Přihlíží Martin Zaťovič z Brna.

Plzeň v domácím prostředí začala lépe a v 11. minutě ji poslal do vedení Vojtěch Němec. Oceláři ale ve druhé třetině skóre otočili díky trefám Chmielewského a Davida Musila. Ještě před druhým odchodem do kabin ale Škoda srovnala. Obrovskou hrubkou jí k tomu pomohl třinecký gólman Hrubec, jenž nedokázal chytit střelu Vráblíka od modré, přestože měl čistý výhled.

Rozhodnutí přinesla až 57. minuta. Při přesilovce Ocelářů tečoval před domácím gólmanem Frodlem puk ze vzduchu Polanský. Videorozhodčí pět minut zkoumal, jestli nešlo o hru vysokou holí, branku ale nakonec uznal. Třinec tak na ledě Západočechů vyhrál i potřetí v sezoně.

Třinečtí Martin Růžička a Aron Chmielewski se radují z gólu.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Oba dosavadní semifinálové souboje Brna a Liberce se rozhodly až v prodloužení a aktéři očekávají, že i diváci v DRFG aréně budou svědky urputné a vyrovnané bitvy. „Už se nemáme čím překvapit. Zase budou rozhodovat přesilovky, my to ale doma urveme. Poženou nás lidi a bude to peklo. V Liberci byla dobrá atmosféra, ale u nás bude lepší," hlásí útočník Komety Martin Zaťovič.