Pardubice zvítězily i v Budějovicích a suverénně vedou baráž

Jihočeši začali zápas s chutí a v úvodu byli nebezpečnější. Jenže Pardubice se tlaku domácího mužstva ubránily a postupně se také začaly dostávat do šancí.

Vše důležité v první třetině hosté stihli až v její závěrečné pasáži. Nejprve využili první vyloučení Motoru, když se gólově se štěstím prosadil Schaus. Vzápětí dostaly výhodu početní převahy i České Budějovice. Ale Pardubice udeřily i v oslabení a čtyři vteřiny před sirénou skóroval Mandát.

Souboj před pardubickým brankářem Ondřejem Kacetlem.

ČTK

Domácím zůstala část přesilové hry i do úvodu druhé třetiny. A Motor dokázal početní převahu využít, když po Babkově přihrávce snížil Doktor. Pardubice však v polovině zápasu odskočily opět do dvoubrankového vedení. Na levé straně se uvolnil kanonýr Sýkora a z velkého úhlu prostřelil Strmeně. České Budějovice v závěru druhé části opět snížily na rozdíl jednoho gólu. Do konce třetiny chybělo 20 vteřin, když skóroval Plášil.

Přetahovaná pokračovala i v úvodu třetí části. České Budějovice v prvních desítkách vteřin zatlačily soupeře, ale neproměnily žádnou šanci. Naopak Pardubice z prvního útoku přidaly čtvrtý gól. Dvoubrankový náskok jim však nevydržel dlouho, ve hře čtyři na čtyři skóroval domácí útočník Novák. Do konce utkání se už těsný stav nezměnil a Pardubice tak tříbodový zisk uhájily i v pátém zápase baráže.