Třemi asistencemi podpořil snový obrat a pak smekal před Jágrem. Klobouk dolů, uznal Plekanec

Za prozatím klíčový okamžik baráže považuje šestatřicetiletý tahoun mužstva vítězný domácí zápas s Českými Budějovicemi, ve kterém Středočeši po dvou utkáních bez gólu střeleckou smůlu protrhli.

„Potřebovali jsme dát gól. Nehráli jsme špatně ani jeden zápas, ale prohráli jsme a potřebovali jsme dát gól. Okamžitě jsme dostali sebevědomí a začali jsme hrát tak, jak jsme hráli play off. Nebylo to o výkonech, ale o tom, jak dát góly," řekl Plekanec po třetí výhře Rytířů v řadě.

Hokejisté Kladna slaví důležitou výhru nad Chomutovem.

Kladno nejdříve prohrálo 0:2 v Chomutově a poté před vlastními diváky 0:5 s Pardubicemi. „To sedne na každý mančaft. Zaplaťpánbůh, že nám to netrvalo déle než ty dva zápasy, že jsme ten zápas doma s Motorem zvládli, protože ten byl zatím asi klíčový a dneska možná bude druhý klíčový," uvedla dlouholetá opora Montrealu Canadiens.

Rytíři přitom po hattricku útočníka Klhůfka prohrávali po sedmi minutách o tři branky. Ještě v úvodním dějství zužitkovali v průběhu 69 vteřin dvě početní výhody a přiblížili se na dostřel.

„Bylo strašně důležité, že nám to pomohlo vrátit se do zápasu, že nám zrovna vyšly ty přesilovky. Do té doby nám v baráži přesilovky nešly. Věděli jsme, že máme spoustu času to otočit. Byli jsme na tenké hraně. Zaplaťpánbůh, že to vyšlo a že jsme se rychle vrátili zpátky do zápasu," oddychl si Plekanec.

Středočeši si podle něj výhru zasloužili. „Hru jsme víceméně kontrolovali. Šlo tam více o to, jestli ty góly dáme. Ve druhé třetině jsme byli jednoznačně lepší, akorát jsme málo stříleli a málo šli do branky. Hráli jsme u nich celou dobu. Třetí (třetinu) to bylo o tom, kdy ten gól dáme," konstatoval Plekanec.

Rytíři si upevnili druhou příčku o pět bodů před Chomutovem. Na suverénní Pardubice ztrácejí šest bodů. „Když se podíváme na tabulku, byl to strašně důležitý zápas, ale ještě je tam hrozně moc bodů. Zdaleka není konec. V žádném případě není rozhodnuto, jedeme dál," prohlásil Plekanec.

Ladislav Zikmund z Kladna (uprostřed) se raduje z gólu proti Chomutovu se spoluhráči Antonínem Melkou (vlevo) a Jaromírem Jágrem (vpravo).

Příští souboj odehraje Kladno v Pardubicích, které triumfovaly ve všech pěti duelech. „Jedeme tam odehrát další zápas a pokusit se vyhrát. Jestli ukončíme nějakou jejich sérii nebo ne, na to nekoukáme. Jak my, tak Pardubice nemůžeme polevit, bude to těžký zápas," podotkl juniorský mistr světa z roku 2001.

Se spoluhráči z útoku Jágrem a Zikmundem se podílel na výhře celkem sedmi body, výrazně pomohla i čtvrtá formace ve složení Bláha, Kaut, Hajný. „Naše čtvrtá lajna od té doby, co ji trenéři takhle poskládali, nám otočila baráž. Můžeme se na ně spolehnout. V každém střídání hrají v útočné třetině. To je pro nás hodně důležité, můžeme ušetřit spoustu sil a hrát dál," těšilo Plekance.

Střelec vítězného gólu Kladna proti Chomutovu Martin Kehar (vlevo) se spoluhráčem Ladislavem Zikmundem.

Zároveň vyjádřil poklonu i Jágrovi, který po jeho přihrávce zaznamenal gól a na další přihrál. „Klobouk dolů. V jeho letech se vrátit po takové době, kdy nehrál, je super," uznal Plekanec.

Boj o vstupenku do nejvyšší soutěže si užívá. „Strašně jsem se těšil na návrat do Kladna a zahrát si tady před touhle atmosférou a pomoci vrátit se zpátky. Ohromně mě to baví, kór když se vyhrává. Doufám, že to dotáhneme a že se budeme bavit hokejem do konce," dodal.