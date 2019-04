Rasistické urážky od fanoušků Komety? Šokující, zlobí se v Liberci

Parádní hokej, ale také nechutné urážky s rasistickým podtextem. V semifinále play off mezi Kometou Brno a Bílými Tygry z Liberce se jiskří. Souboje na ledě baví diváky, fanoušci Komety si ale řádně pokazili reputaci. Libereckého Dominika Lakatoše častovali urážkami s rasistickým podtextem. "Mrzí nás šokující chování některých fanoušků, proti kterému se jako organizace zcela vymezujeme a které zcela odmítáme. Takové chování nemá na žádném sportovním stadionu své místo," uvedl generální manažer Tygrů Ctibor Jech v prohlášení na stránkách libereckého klubu.

Je jasné, že zápasy budou plné emocí. Aby ne, ve hře je postup do finále extraligy. Ani to, že se na ledě jiskří, nikomu nevadí. Bílí Tygři ovšem nemohou přehlédnout chování některých brněnských fanoušků. "Ve dvou duelech rasistickými urážkami napadli Dominika Lakatoše a hanlivými nadávkami i ostatní hráče. To překračuje všechny meze fair-play, ve kterých naopak probíhá série na ledě. Bílí Tygři proto nabádají všechny fanoušky, aby fandili v mezích slušnosti," uvádí se v prohlášení na internetových stránkách severočeského klubu.

Bílí Tygři považují tyto urážky za nepřijatelné, jelikož se podle nich neslučují se základní sportovní myšlenkou, tedy duchem fair-play. "Apelujeme proto na oba fanouškovské tábory, aby se podobných projevů vyvarovaly a neshazovaly tím fantastické sportovní výkony, které semifinále přináší," stojí dále ve zprávě klubu.

Generální manažer Liberce Ctibor Jech je nadšený sportovní kvalitou semifinále s Kometou. "Je opravdovou reklamou na hokej. Nabízí skvělé momenty a hráči obou týmů odvádí naprosté maximum," oceňuje výkony obou týmů na ledě.

Pro zmíněné chování fanoušků soupeře však nemá pochopení. Považuje jej za šokující. "Jako organizace se proti takovému chování zcela vymezujeme, zcela jej odmítáme. Takové chování nemá na žádném sportovním stadionu své místo. Věříme, že tato série nebude již dále shazována podobnými neomluvitelnými momenty," stojí dále v prohlášení Jecha.