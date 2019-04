Musím se podívat do zrcadla. Asi budu brzo vypadat jako Brückner, ulevil si třinecký brankář

„Musím se podívat do zrcadla, jak vypadám. Asi budu za chvíli šedivý jako fotbalový trenér Brückner. To jsou fakt nervy drásající zápasy do poslední minuty," oddechl si po triumfu 4:3 brankář Slezanů Šimon Hrubec. Škoda totiž v závěru hodně tlačila. „Bylo to opravdu terno až do konce," přitakal jeho spoluhráč Erik Hrňa.

Západočeši zkraje druhé třetiny vedli po dělovce Pulpána. Pak však pro ně nastaly těžké okamžiky. Chmielewski srovnal, o devět vteřin později se trefil Werek a na 3:1 upravil za další dvě minuty v přesilovce Hrňa. „Možná kluci potřebují, aby prohrávali, pak se vyždímají. Přistoupili k tomu parádně a nesložili zbraně. Projevila se i buldočí houževnatost Wereka," chválil třinecký trenér Václav Varaďa kanadského forvarda, jenž hned dvakrát rozvlnil síť.

Třinecká radost v Plzni.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Po obratu panovala na naší střídačce perfektní euforie, ale museli jsme se dál držet zkrátka," připomínal Hrňa, další ze strůjců zvratu v zápase. Vedle gólu si připsal také asistenci, v první třetině po Hrubcově chybě při rozehrávce navíc zablokoval v poslední chvíli najíždějícího Straku a krátce předtím ještě stačil při své tutovce zlomit hůl. „Měl jsem puk nalitý. Nevím, jestli jsem do toho dal všechnu sílu a hokejka nevydržela, nebo jsem do ní už předtím dostal sekyru a byla už trochu jetá," usmíval se 30letý hokejista.

Zápas byl plný emocí. Plzeňští, v jejichž sestavě se poprvé od 27. ledna objevil uzdravený útočník Kratěna, však v bouřlivé kulise stačili v závěrečné části už pouze snížit na 3:4. Rčení „můj dům můj hrad" tak při vzájemných duelech těchto soupeřů v této sezoně neplatí ani v nejmenším.

Zleva brankář Třince Šimon Hrubec a Milan Gulaš z Plzně ve čtvrtém semifinále..

Miroslav Chaloupka, ČTK

V základní části triumfovali v zápasech vždy hosté a stejně je tomu i v semifinálové sérii. Škoda uzmula ve Slezsku dvě výhry, Oceláři jí ale oplatili stejnou mincí. „Doma nám chyběla bojovnost a jiskra. Věřím, že teď doma už vyhrajeme. Čeká nás extrémně těžký zápas, vždyť se hraje už jen na dva vítězné," burcuje Hrubec.