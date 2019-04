Úžasný pocit, rozplývá se mladý brněnský útočník Plášek

„Je to úžasný pocit. Každý zápas play off je pro mě svátek, a ještě se mi povedlo vstřelit rozhodující branku. Viděl jsem, jak Orsava vybojoval puk, tak jsem rychle pelášil za soupeřovy beky. Poslal mi ho nádhernou žabičkou. Trochu ovšem skákal, a tak jsem se rozhodl bez váhání vypálit. Naštěstí to tam spadlo," líčí nadšeně Plášek.

To, zda kotouč přešel brankovou čáru, však ještě přezkoumávali videorozhodčí. „Nijak zvlášť jsem se ale nestresoval. Byl jsem si stoprocentně jistý, že to byl gól," říkal teprve osmnáctiletý forvard, který zaskakuje v brněnské sestavě za zraněného Hrušku. „Když jsem předtím seděl v hledišti, byl jsem mnohem nervóznější než na ledě," přiznal Plášek s úsměvem.

Zleva Zbyněk Michálek a brankář Marek Čiliak z Brna a Marek Zachar z Liberce.

Václav Šálek, ČTK

Ještě deset minut před koncem Brňané prohrávali 1:2 a akutně jim hrozilo, že už budou pouze krok od vyřazení. Prudkou ránou od modré čáry se však trefil obránce Tomáš Bartejs, který tak Kometě zařídil prodloužení. „Jsem spíš sváteční střelec, takže jsem strašně rád, že jsem mohl mužstvu takhle pomoct. Museli jsme skoro pořád dohánět jednogólové manko, a tak jsme ve třetí třetině vrhli všechny síly do útoku. Důležitější branku jsem asi dosud v kariéře nedal," tvrdí šestadvacetiletý Bartejs, který v minulosti působil v mládežnických družstvech Bílých Tygrů.

Zklamání v kabině Bílých Tygrů

V liberecké kabině zavládlo zklamání, vždyť Severočeši byli blízko postupovému mečbolu. „Vedení jsme sice neudrželi, ale kdyby nám někdo dopředu řekl, že ze dvou utkání v Brně urveme jednu výhru, asi bychom to brali," připouští zkušený obránce Ladislav Šmíd. „Jsou to vyrovnané bitvy, v nichž rozhodují detaily. Za stavu 2:1 pro nás jsme se bohužel dopustili chybičky a závěr tentokrát zvládla líp šťastnější Kometa," uznává.

brněnská radost. Zleva Jan Štencel a autor gólu Tomáš Bartejs oslavují trefu proti Liberci.

Václav Šálek, ČTK

Kouč Bílých Tygrů Filip Pešán souhlasí, že zápasy jsou extrémně vyrovnané. „V Brně jsme v neděli odehráli úžasné střetnutí, napodruhé se nám závěr už tolik nepovedl. A je trochu škoda, že se z druhého brněnského duelu stala kvůli spoustě vyloučení tak trochu bramboračka," vadí mu.