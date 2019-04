V ostré bitvě Liberce s Brnem šel k zemi i zraněný fotograf. Doufám, že mě Tygři pomstí, říká

Co se stalo? „Moc jsem to vlastně ani neviděl... Vím, že tam na sebe najížděl Vlašák s Malcem, otáčel jsem se a byl jsem už zády k nim, ale stejně jsem schytal hokejkou od Malce. Jen jsem ucítil ránu, která krvácela, takže se to muselo na ošetřovně zašít. Naštěstí to nebylo nic vážného, takže jsem se mohl vrátit a zápas dofotit," popisuje Jiří Princ, jemuž ránu nad okem doktor zašil dvěma stehy.

„Raději si ani nepředstavuju, co by se stalo, kdyby to šlo o kousek níž. Takže jsem se vlastně otočil ještě dobře," dodává. Hokejisté si z něj následně utahovali, že teď už je konečně jedním z nich. „Kolik?", ptali se ho. „Dva stehy? To je ho...," zněla odpověď.

Lékař ošetřuje fotografa Jiřího Prince, kterého zranila hokejka brněnského Tomáše Malce.

Václav Šálek, ČTK

Prostor mezi střídačkami patří tradičně k hlavním místům, odkud muži s vestami pořizují snímky vypjatých bitev. A jelikož chybí plexisklo, musí být neustále ve střehu.

„Není to tam úplně bezpečné. Když dojde ke srážce, musíte zareagovat ideálně ještě dřív, než k ní dojde. Hokejky tam docela lítají. Ale hůl většinou vidíte a můžete to odtušit. Daleko nebezpečnější jsou puky, které jsou prudší, a ne vždy jsou vidět," vysvětluje Princ, jenž hokej fotí přes šest let.

Ladislav Šmíd z Liberce (vlevo) se s Leošem Čermákem nemazal.

Václav Šálek, ČTK

„Člověk musí být připravený. Kdyby to člověk sledoval, musíme se tam otáčet. Když to jde, musíte často od manťáku odstupovat. Tentokrát jsme to však snad čtyři nestihli a jen se sklonili, jen já byl nějakej pomalej... Ale pukem i hokejkou jsem už dostal, jen poprvé z toho byla tržná rána," prozradil fotograf ve službách Bílých Tygrů.

„Ovšem šlo o běžný střet. Jen hokejka letěla prostě blbě, včas ji nezastavil, za to bych Malcovi trochu vyčinil. Jinak to docela dobře kontrolují, teď se asi jen srazili blbě a ruku neudržel," dodává.

Karel Plášek z Brna střílí v prodloužení rozhodující gól za záda libereckého brankáře Romana Willa. Vpravo je Michal Birner z Liberce.

Václav Šálek, ČTK

Více než zranění ho však bolela prohra Severočechů a vyrovnání série na 2:2. „Doufám, že mě hokejisté pomstí a Tygři celou sérii pro mě vyhrají," uzavírá se smíchem Princ.