Pirátům stačil proti Motoru jediný gól. Peters nám vychytal tři body, oddechl si Duda

Urputnou bitvu rozhodl ve prospěch Pirátů už v úvodní třetině chomutovský kapitán Marek Tomica svým prvním gólem v baráži. Bojovný výkon ale odvedl celý tým, což ocenil i útočník Radek Duda.

„Potřebovali jsme znovu naskočit. Bylo to nervózní utkání o jedné brance. Po většinu zápasu jsme vedli a přálo nám nakonec i štěstí," oddechl si čtyřicetiletý forvard. „Důležité bylo, jak zachytal Justin Peters. Díky němu máme tři body. Dostal se zpátky do kanceláře, sedl si za psací stůl a děláme vše pro to, aby u něj seděl co nejdéle. Chceme mu vytvořit kvalitní obranou komfortní prostředí, abychom mu co nejvíce pomohli," pravil Duda.

Brankář Chomutova Justin Peters děkuje fanouškům po skončení zápasu.

Ondřej Hájek, ČTK

V polovině baráže má Chomutov na kontě sedm bodů. „Každý umí počítat, je to málo. Ale snad jsme z nejhorších zdravotních problémů venku. Pořád nám hrozí kudla na krku. Nadělali jsme si do hnízda a budeme se snažit pořádně uklidit," vykládal útočník.

Zdá se, že o druhém místě se rozhodne už jen mezi Kladnem a Chomutovem. „V českých luzích a hájích budou lidé spekulovat, že Pardubice mají extraligu jistou a budou přemýšlet, koho do ní chtějí s sebou. Jestli Jarouška, aby se zaplnily arény a vše se točilo kolem toho. Musíme se starat sami o sebe, ve hře je ještě spousta bodů. V tříbodovém systému jsme na posun v tabulce vůbec nerezignovali, v pátek chceme porazit Kladno," prohlásil Duda.

Hráči Chomutova se radují z gólu.

Ondřej Hájek, ČTK

Ve hře týmu vidí oproti předchozím čtyřem zápasům náznaky zlepšení ve všech činnostech. „Přece jen se už cítíme lépe, snad budeme mít i hokejový drajv a styl. I fanoušci musí uznat, že hokej alespoň zrychlíme směrem dopředu a netouláme se po rozích. Už to má nějaký koncept, na němž se dá stavět. Musíme dobře zregenerovat, potrénovat a dobře se připravit na druhou půlku baráže," uvažoval veterán v chomutovských službách.