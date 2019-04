Druhá dvacetiminutovka? Naše nejhorší třetina za poslední tři roky v play off, štve beka Komety

Autor libereckého gólu Petr Jelínek (vlevo) a Lukáš Derner během pátého semifinále play off.

„Proměnili jsme víc šancí než v předešlých zápasech," oddechl si Jelínek po výhře 5:2, po níž jsou Bílí Tygři pouhý krok od vysněného postupu.

V úvodu utkání se přitom opakoval scénář minulých bitev. Severočeši bleskově vedli, Kometa však v závěru úvodního dějství srovnala. Jenže prostřední dvacetiminutovka tentokrát rozhodla. Severočeši v ní soupeře přehráli, přestříleli a poprvé v celé sérii mu odskočili na dvoubrankový rozdíl.

„Druhý gól nás na dlouhou dobu hodně uzemnil. Tahle druhá třetina byla naše nejhorší třetina za poslední tři roky v play off, co jsem v Brně," prohlásil obránce Komety Ondřej Němec. „Byla fakt klíčová, uklidnili jsme se," potvrdil Jelínek, jenž na ledě zářil. Vedle gólů poctivě plnil defenzivní úkoly, obětavě padal do střel a Filip Pešán na něj pěl chválu. „Petr je hlavně skvělý člověk, úžasný hokejista a moje pravá ruka," pokyvoval hlavou liberecký trenér.

Ani za stavu 3:1 však Tygři neměli nic jistého. Znovu se ukázalo, jak moc je série vyrovnaná. Kometa v závěrečné části domácí zmáčkla, snížila a sahala po vyrovnání. Až Jelínkův zásah necelých pět minut před koncem, po níž obíhaly arénou mexické vlny, ji položil na lopatky.

Brankář hokejové Komety Brno Marek Čiliak po inkasovaném gólu.

„Dvě třetiny jsme tady nebyli. Hrála akorát lajna našich mladých, kteří napadali, bruslili a zbytek se jenom díval. Byli jsme ustrašení, přitom to není na místě," zlobil se brněnský útočník Martin Zaťovič. Dobře ví, že šampion posledních dvou ročníků nyní balancuje na hraně propasti.

„Po psychické stránce jsme na tom líp, ale ještě není hotovo. Jsou to všechno náročné zápasy, tři prodloužení ve čtyřech zápasech jsem v play off snad ještě nehrál," tvrdí Jelínek. Euforii krotí i Martin Ševc, jenž v Brně tuší další tuhý boj až do poslední vteřiny.

„Samozřejmě že bych radši seděl dřív doma a koukal teď na fotbal na Slavii," žertoval dobře naladěný bek. „Setkaly se ale prostě dva vyrovnané týmy. Zkusíme to už v Brně ukončit," dodal.