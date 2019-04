Hodil jsem tam žabičku. Ale i takové góly se počítají, culil se třinecký hrdina Doudera

Mířil jste, nebo to byl spíše šťastný vítězný gól?

Jen jsem tam hodil takovou žabičku. Už byl špatný led, byl jsem rád, že jsem puk vůbec zpracoval. Poslal jsem to na bránu, protože jsem viděl, že tam je chaos. Se štěstím to tam propadlo, důležité bylo, že tam byl hráč před bránou a gólman nic neviděl, jinak by to gól být nemohl. Důležité bylo, že Dravec (Vladimír Dravecký) udržel puk v pásmu a posunul mi ho. Se štěstím to tam propadlo, ale i takové góly se počítají.

Připsal jste si asistenci i při důležitém vyrovnání Michala Kovařčíka necelé tři minuty před třetí sirénou. Utkání vám vyšlo?

Aspoň jsem týmu nějak pomohl, jsem rád. Ta výhra je velice důležitá, ale s do Plzně pojedeme s pokorou. Ale budeme to chtít tam doklepnout.

Michal Kovařčík z Třince a Miroslav Indrák z Plzně v akci během hokejové extraligy.

Jaroslav Ožana, ČTK

Téměř celý zápas jste prohrávali. Věřili jste si?

Pořád jsme za tím šli. Bohužel jsme dostali laciné branky. Taky jsme některé šance zbytečně přehrávali. Řekli jsme si, že to ve třetí třetině hlavně musíme házet na bránu! Dvakrát jsme hodili a byly z toho dva góly.

Poprvé jste v sérii vyhráli doma. Je to úleva?

Jsme za to strašně rádi. Ale zvládli jsme to na poslední chvíli, mohlo to dopadnout úplně jinak. Budeme se snažit z toho ponaučit a s pokorou jet do Plzně.

Brankář hokejové Plzně Dominik Frodl.

Jaroslav Ožana, ČTK

Útočník Jiří Polanský se stihl i v téhle sérii poprat. Stává se z něj týmový bitkař?

Úplný Rocky Balboa. Supr, aspoň ukázal, kdo je tady pánem, sjednal si respekt. I tohle může týmu pomoct. Plusové body pro Jirku.

Brankář Šimon Hrubec říkal, že po takových koncovkách bude mít brzy vlasy jako fotbalový trenér Karel Brückner. Nebude za chvíli na Kojaka?

Je to možné, já asi taky. Opravdu, ty zápasy jsou velké nervy. V Plzni všechny o gól, třásli jsme se tam do posledních vteřin. A teď to samé. Byla to bitva až do konce a to čekáme i v Plzni. Budeme se na to muset pořádně připravit.