V přímém souboji týmů na druhém a třetím místě tabulky baráže se 47letá hokejová ikona podepsala pod dva góly v chomutovské síti a díky tomu je Kladno v dost možná klíčovém trháku. „Dobře víme, že potřebujeme na konci minimálně 21 bodů, takže nám ještě dvě vítězství schází. Nesmíme se na to určitě koukat tak, že už by něco bylo vyřešené," zdůraznil Jágr.

„Že jsme blízko a na vítězné vlně, to ještě neznamená vůbec nic. Musíme s pokorou bojovat až úplně do konce," řekl Jágr, jenž svými výkonem na chomutovském ledě zavřel ústa všem kritikům.

Po jeho báječném sólu přes celé hřiště završeném vítězným gólem nezbylo než smeknout. „Snažil jsem se připomenout pár lidem, jak jsem to dělal před těmi dvaceti lety. Taková malá vzpomínka pro kritiky," smál se.

Kladenská radost! Ladislav Zikmund, Jaromír Jágr (střelec) a Josef Zajíc se radují z gólu v utkání baráže.

Slavomír Kubeš, ČTK

„Samozřejmě takové věci už nemůžu dělat běžně, na to už nemám. Na rozdíl od Pardubic, kde jsem se na tom velkém hřišti minule hodně trápil, jsem se tady cítil líp," vysvětlil majitel kladenského klubu, jenž strávil při utkání v Chomutově na ledě v součtu 18 minut a 37 sekund a z pěti střel měl hned dvě gólové.

Jako obvykle na střídačce dirigoval i ostatní. „Nejsme bohatý klub a snažíme se ušetřit peníze, takže jeden člověk musí zastat více práce najednou," smál se. „Snaha dostat Kladno zpátky do extraligy je ale o celém klubu, městě, sponzorech, podpoře fanoušků a všech okolo. My v dresech jsme jen ti, co by tomu měli dát tu dráhu na ledě," uvažoval Jágr.

Práci majitele na ledě i mimo něj ocenil také kladenský kouč Lubomír Lidický. „Na Jardovi je vidět, že hokej pořád hodně umí. Vzal koncovku na sebe, dal dvě šance a tím strhnul celý mančaft, to je jeho neocenitelná role," tvrdil trenér.

Hokejová legenda - Jaromír Jágr - z Kladna se raduje ze druhého gólu v utkání baráže.

Slavomír Kubeš, ČTK

Pro Piráty ale bylo hodně zničující, že rozhodl nejstarší hokejista, který kdy skóroval v profesionální hokejové soutěži u nás. „Aniž bych se chtěl dotknout Jágra, přece jenom už mu je přes 47 let a on tady dá dva neskutečné góly a přehrává kluky o generaci mladší, kteří by měli být nadupanější i hladovější," kroutil hlavou asistent Jan Šťastný.

Jágr mohl mít v Chomutově na kontě dokonce hattrick, jenže po přečíslení v závěru neposlal puk do branky. „Vůbec nechápu, jak jsem to mohl nedat. Nakonec to ale nevadilo, pouze jsme mohli mít klidnější poslední minutu zápasu," řekl. „Věřím, že nás diváci podpoří dvakrát za sebou doma, v neděli proti Pardubicím a v úterý s Českými Budějovicemi, protože to budou nejdůležitější zápasy. Vím, že to říkám pokaždé, ale ještě vůbec nic rozhodnuté není," uvedl.