Chomutovu hrozí pád. S nožem na krku nedokáže střílet góly

Hokejová bárka Pirátů se potápí a zdá se, že jí schází už nejen vítr do plachet, ale i šikovnost či větší odhodlání a morálka posádky. K maléru to v Chomutově vlastně směřovalo celou sezónu, a to sportovně i ekonomicky. Pět kol před koncem extraligové baráže působí osmibodová ztráta jako prakticky nesmazatelná.

Chomutovu akutně hrozí pád do první ligy, kterou hrál naposledy před pěti roky. „Všichni víme, že už bude hodně složité nějak dohnat ztrátu osmi bodů, když nám zbývá jen pět zápasů a hrajeme tak, že se nic pořádně nedaří," uvědomuje si útočník Petr Koblasa.

„Chybí klid při zakončení a vůbec lepší hra v útočném pásmu, vždyť se tam neudržíme ani na puku. A přesilovky, to je bolest celé sezony. Proti Kladnu jsme hráli dvě minuty v pěti proti třem a nic kloudného nevymysleli," lituje Koblasa, jenž byl jediným střelcem domácích při klíčovém duelu, jenž skončil porážkou Pirátů 1:3.

„I když se nám podařilo srovnat, celý zápas jsme de facto tahali za kratší konec," říká Štastný, zatímco ve tváři kouči Vladimíra Růžičky se zračí už jen obrovský zmar. Piráti možná zlomové utkání baráže nezvládli. „Jágr všechno vyřešil. Projel celé hřiště a rozhodl utkání, jehož důležitost jsme si všichni uvědomovali," lituje Šťastný.

Kladenský hráč Martin Kehar si ze souboje s Radkem Dudou odnesl krvavé zranění hlavy.

Slavomír Kubeš, ČTK

Pro Piráty je hodně zničující vědomí, že je vyřídil nejstarší hokejista, který kdy skóroval v profesionální hokejové soutěži u nás. „Aniž bych se chtěl dotknout Jágra, přece jenom už mu je přes 47 let a on tady dá dva neskutečné góly a přehrává kluky o generaci mladší, kteří by měli být nadupanější i hladovější. To je věc, která jasně vypovídá, v jaké jsme situaci," říká asistent Šťastný.

„Kdybychom za stavu 1:1 třeba dokázali dát gól, mohlo se to vyvíjet všechno jinak, jenže to bylo nad naše síly," tvrdí útočník Jakub Chrpa a cítí, že je nutné zlepšit hlavně útočný projev. „Peters chytá výborně, jenže my mu bezradností v útoku vůbec nepomůžeme a těžko si lze myslet, že dokážeme pravidelně na jeden gól vyhrávat, jako nám to vyšlo v předchozím kole s Motorem," uznává.

Za posledních pět utkání baráže se Piráti zmohli na pouhých šest branek. „V extrémně těžké situaci nám nezbývá, než se pokoušet o zázrak. Určitě se o to nějak porveme. Všichni ale umíme počítat, je pět zápasů do konce, takže naše záchrana v extralize lítá někde ve vzduchu tak v pěti až deseti procentech," připouští Šťastný.

V minulém souboji s Kladnem ztratil Chomutov na ledě soupeře tříbrankový náskok a od té chvíle dal za 173 minut jen dva góly. Prostě nedokáže hrát s nožem na krku, přitom pokud chce ještě reálně myslet na záchranu, nesmí už ztratit snad ani bod. V neděli se představí na ledě odepsaných Českých Budějovic, které ale své jediné dva body uhrály doma právě proti Chomutovu. „Už není kam couvat. Pojedeme na jih s tím, že musíme Motor porazit, ať se děje co se děje," tvrdí Chrpa.