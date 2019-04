Rozhodovaly detaily, my jsme udělali pro postup do finále víc, tvrdí liberecký brankář Will

Liberečtí hokejisté v něm měli na cestě do finále jistotu. Brankář Roman Will výbornými výkony vydatně pomohl Bílým Tygrům k vítězství v semifinále extraligového play off nad brněnskou Kometou. Severočeši vyhráli poslední střetnutí na soupeřově ledě 3:1 a sérii 4:2 na zápasy.

Brankář Brna Marek Čiliak (vlevo) gratuluje brankáři Liberce Romanu Willovi k postupu do finále extraligy.

Jak si postup do boje o titul užíváte?

Je to úžasné. Kometa má výborný tým, o to víc si cením, že jsme přes ni přešli. Klobouk dolů před Brňany. Byla to krásná série a já mám před nimi veliký respekt.

Co rozhodlo o vašem úspěchu?

Naprosté detaily. Třeba nastřelená tyčka nebo neproměněná šance. My jsme byli aktivnější a udělali jsme pro vítězství asi o trochu víc.

Hokejisté Liberce se radují z vítězství na ledě Brna a postupu do finále extraligy.

Václav Šálek, ČTK

Věřil jste, že o postupu definitivně rozhodnete už v sobotu v Brně?

Mám-li být upřímný, byl jsem o tom přesvědčený. Jsem strašně rád, že to vyšlo. Máme úžasné mužstvo, jeden bojuje za druhého. Znovu jsme to prokázali.

Opět jste vstřelili vedoucí gól, avšak Kometa tradičně krátce před první přestávkou srovnala. Čím to?

Naštěstí už se nám to přihodilo naposledy. (úsměv). Kometa má prostě výborný tým s velmi dobrým brankářem a šikovnými útočníky. Když se jí nabídne příležitost, využije jí. O to raději jsem, že už je série úspěšně za námi.

Jaká bude cesta domů?

Veselá. Asi si přiťukneme pivkem. A mnozí z nás pak budou zřejmě odpočívat. Vždyť máme za sebou extrémně náročné zápasy.

Suverénně jste vyhráli i základní část extraligy. V čem spočívá kouzlo vašeho mužstva?

Tvoříme výbornou partu a máme skvělé vedení. Včetně kustodů či masérů se můžeme jeden o druhého opřít.

Znamená pro vás postup do finále velký posun v kariéře?

Na to se těžko odpovídá. Já musím říct, že mi spoluhráči tím, jak důsledně bránili a obětavě padali do střel, hrozně moc pomohli. Bez nich bych nebyl nic. A oni by zase nebyli nic bez brankářů. Klobouk dolů před všemi kluky.

Zažíváte šťastné chvíle?

Stoprocentně. Mám navíc krásnou dceru, takže život je teď nádherný. V poslední době jsem se změnil. Už nejsem takový blázen, který byl sám se sebou pořád nespokojený.

Stihl jste si po posledním střetnutí něco říct s gólmanem Komety Čiliakem?

Po každém utkání jsem za ním zajel aspoň si plácnout. On je výborný brankář i člověk. Mám před ním respekt.

Přejete si v boji o titul raději Plzeň nebo Třinec?

To neřeším. Jsou to obě výborná mužstva.

Je výhoda, že budete mít před finále o dva dny déle na odpočinek?

Těžko říct. Myslím, že to nebude hrát podstatnou roli. Tým, který postoupí do finále, je pokaždé nabitý energií bez ohledu na to, zda se tak stane ve čtyřech nebo sedmi utkáních.