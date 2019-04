Už jen shoda náhod a bláznivých okolností by hokejové Pardubice připravily o záchranu extraligy. Dynamo má po osmi kolech baráže 11bodový náskok na třetí Chomutov a do konce zbývají odehrát už jen čtyři kola.

„Teoretická šance, že se nezachráníme sice pořád je, ale náskok už máme opravdu luxusní," věděl útočník Marek Hovorka, že 21 bodů, které Východočeši mají, v minulosti vždy k úspěšně zvládnuté baráži stačilo.

Pardubice přitom v neděli v Kladně po 40 minutách prohrávaly 1:3, pak ale skóre čtyřmi góly otočily. „První dvě třetiny bylo Kladno ve všem lepší - v důrazu, agresivitě i v zakončení. Asi jsme si mysleli, že to přijde samo a Kladno jednoduše porazíme, když jsme tady minule vyhráli 5:0. Začali jsme laxně, nepřistoupili jsme k tomu dobře a podle toho vypadalo skóre i střely na bránu. Kladenští nás jasně válcovali," uznával Hovorka.

Akrobatické číslo kladenského Petra Vampoly před brankářem Pardubic Milanem Kloučkem.

Ondřej Hájek, ČTK

Od třetí třetiny už ale na ledě dominovali Východočeši. „Po druhé třetině jsme si v kabině řekli, jak musíme hrát, a poctivou a tvrdou prací jsme to otočili. Začali jsme najednou hrát úplně jiný hokej. Všichni jsme dřeli a makali za celý tým," pochvaloval si slovenský útočník.

A byl to právě on, kdo nakonec rozhodl, když v čase 58:14 vložil hůl do střílené přihrávky Eklunda a poslal hosty do vedení 4:3. „Byly to velké emoce. Prohráváme 1:3, jsme v zápase jasně slabší a pak to takhle otočíme," cenil si Hovorka, který čtyřicet vteřin před koncem základní hrací doby přidal při power play Kladna do prázdné branky svůj druhý gól.

Na ledě jeho týmu zatápěla především první kladenská lajna ve složení Jágr, Plekanec, Zikmund, které byla u dvou gólů domácích. A před kvalitami Jágra, se kterým během výluky v NHL v sezoně 2012/13 nastupoval za Kladno, Hovorka smekl.

Kladenský Jaromír Jágr se raduje z gólu v brance Pardubic.

Ondřej Hájek, ČTK

„Věděl jsem, že když má Džegr formu, tak prostě dá gól i z pološance. Ani to při jeho gólu nebyla žádná velká příležitost, ale krásně to trefil k tyči. A nebyla to náhoda, to je umění. Má fazonu," vracel se Hovorka ke gólu Jágra na 2:1 ze 7. minuty, kterým sedmačtyřicetiletý útočník navázal na předchozí asistenci u trefy Zikmunda.

Pardubice tak v baráži získaly patnáct bodů z osmnácti možných a vůbec nepřipomínají tým, který byl v základní části extraligy otloukánkem a skončil poslední. „Kdybychom takhle hráli i v extralize, baráž by se nás netýkala. Přijde mi, že jsme si všichni sáhli do svědomí a začali jsme k tomu přistupovat úplně jinak," soudí Hovorka.

„Teď si užijeme tu trochu slávy a pozitivních emocí a od pondělí už se začneme připravovat na Chomutov, odkud si chceme odvézt tři body. Jsme tak blízko, ale stále i tak daleko. Musíme si hlavy nastavit tak, že ještě není hotovo," vyhlíží Hovorka úterní duel na ledě Pirátů, v němž bude Dynamu stačit k jistotě udržení extraligy bod.