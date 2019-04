Finále extraligy mezi Libercem a Třincem začne ve čtvrtek

Finále hokejové extraligy mezi Bílými Tygry Liberec a Oceláři Třinec začne ve čtvrtek v Liberci. Severočeši, kteří ovládli základní část, završili postup v sobotu po vítězství nad šampionem z minulých dvou let Kometou Brno 4:2 na zápasy. Třinec ukončil sérii s Plzní dnes a vyhrál 4:3 na utkání.

Po Liberci se do finále extraligy dostali i hokejisté Třince, na snímku se radují z třetího gólu v plzeňské síti. Vstřelil ho Vladimír Dravecký (druhý zleva).

V play off se Třinec s Libercem utkají podruhé. Dosud svedly souboj jen ve čtvrtfinále v roce 2007 a Liberec vyhrál 4:3 na zápasy. V tomto ročníku byli úspěšnější rovněž Bílí Tygři, kteří vyhráli třikrát v základní hrací době a jen jednou s Oceláři nebodovali.

Druhý duel bude na programu v pátek opět v Liberci, pak se série přesune na pondělí a úterý do Třince. Případný pátý zápas by se hrál v pátek 26. dubna v Liberci, šestý duel je naplánován do Třince na neděli 28. dubna a nejpozději bude rozhodnuto o dva dny později v Liberci.