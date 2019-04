Jan Kovář v Plzni pokračovat nebude. Vrátili mi chuť do hokeje, byla to krásná sezona

Na začátku sezony snil o tom, že prorazí v NHL, z jeho plánů ale sešlo. A tak se Jan Kovář vrátil v prosinci do Plzně a našel si cíl jiný. Ani jeho třináct bodů v play off ale na finále nestačilo. Škodovka po semifinálové porážce 3:4 na zápasy s Třincem obsadila v letošním ročníku extraligy 3. místo. „Byla to krásná sezona, jsem strašně rád, že jsem tady byl, kluci předváděli parádní hokej. Vrátili mi chuť do toho hokeje, za to bych jim chtěl poděkovat. Jsem pyšný, že jsem mohl hrát v takovém týmu," řekl 29letý rodák z Písku.

Když se ohlédnete za sérií s Třincem, proč vás vyřadili?

Porazili nás čtyřikrát, my je třikrát. Byli prostě o kousek lepší. Myslím, že to byla pěkná série, vyrovnaná. V tom posledním zápase to tam Třinci napadalo, náskok už byl hodně velký, nezabalili jsme to, snažili jsme se ještě vyrovnat, ale bohužel to nevyšlo.

Bude vás něco mrzet, šlo to udělat jinak?

Hlavně sedmý zápas, kdy nám to v první třetině takhle uteklo. Tam se nám to moc nesešlo.

Útočník Jan Kovář z Plzně a brankář Třince Šimon Hrubec

Miroslav Chaloupka, ČTK

První dva duely jste v Třinci vyhráli, byl klíčový třetí zápas série v Plzni?

Těžko říct, kdybychom vedli 3:0, tak je to pro nás lehčí, ale nevyšlo to. Jsem však pyšný na kluky, bojovali jsme až do konce. Myslím, že to byla vyrovnaná série, vyrovnané zápasy, byla to férová série.

Nechyběly už v sedmém utkání trochu síly po dvou dlouhých sériích?

To už není o tom. Šli jsme do toho, hráli jsme od druhé třetiny lépe, ale Třinec vyhazoval a vyšlo mu to. Všechny týmy jsou natrénované, bojovali jsme do konce, klobouk dolů před klukama, že jsme vydrželi.

V zádech jste měli mladého gólmana Dominika Frodla? Podržel vás?

Nebýt jeho a celkově gólmanů, tak bychom nebyli tam, kde jsme. Drželi nás celou sezonu, drželi nás v play off. Pro Frodlíka je smutné, že střídal v posledním zápase. Musím ho pochválit, byl celou sezonu neskutečný. Strašně moc toho pochytal Myslím, že to je budoucnost nejen extraligy, ale i našeho hokeje. Když bude dál pracovat a růst, tak z něj může být velký gólman.

Jan Kovář (ležící) z Plzně a Jan Švrček z Olomouce

Miroslav Chaloupka, ČTK

Když se ohlédnete za sezonou, jaká byla?

Jsem rád, že jsem mohl být součástí tohoto týmu. Chtěl bych poděkovat klukům, že jsem s nimi mohl hrát. Třetí místo... samozřejmě, že jsme chtěli víc, ale je to prostě medaile. Myslím si, že je to dobrý výsledek. Nejsme žádný extra velkoklub, že bychom si mohli dovolit stavět nové týmy. Tady se to buduje a dělají to dobře.

Bude vaše budoucnost spojená s Plzní, nebo se rozloučíte?

Nevím, co bude příští rok. Ale asi v Plzni zůstávat nebudu, půjdu někam do zahraničí, když to vyjde. Ale ještě jsem nic neřešil, vůbec nevím, kam to bude.

A reprezentace? Kývnete na pozvánku?

Teď nad tím nepřemýšlím. Uvidíme v dalších dnech, jestli se ozvou, nebo ne.