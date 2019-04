Podepsali jsme si ortel a padáme z extraligy, uznal kouč Chomutova. Smekl před Jágrem

Podepsali jsme si ortel. Právě těmito slovy zhodnotil asistent trenéra chomutovských hokejistů Jan Šťastný úterní porážku Pirátů s Pardubicemi (5:7). Severočeský tým je v tabulce baráže třetí, na druhé Rytíře z Kladna ztrácí osm bodů. Ve hře je přitom už jen devět bodů. „Nevím, co by se muselo stát, aby si Kladno postup neuhrálo," konstatoval Šťastný realisticky.

Co rozhodlo váš duel s Pardubicemi?

Musím pogratulovat soupeři. Po sezoně, jakou měli, se zachránili v extralize, a tudíž klobouk dolů. Zápas jsme dobře rozehráli, vedli jsme o dva góly. Ale jak už je zvykem, opět jsme utkání ztratili. Udělali jsme hrozné chyby v obraně. Hrajeme složitý hokej a jsme za to potrestaní. Podepsali jsme si de facto ortel a padáme z extraligy. Nechci se na nic vymlouvat.

Přesto to byla pro Chomutov zvláštní sezona.

Když se nám podařilo mužstvo nějakým způsobem nakopnout, přišla facka. A další pak při kauze tatarák. Nakupilo se tolik věcí, že je to až neuvěřitelné. Osobně jsem se s tím nikdy nesetkal. Je to strašné zklamání. Musím říci, že i z pozice asistenta, a na to, kolik mi je let, se cítím o dvacet let starší. Psychicky jsme celkově všichni hodně dole.

Trenér Chomutova Vladimír Růžička při oddechovém čase minutu před koncem utkání s hokejisty Kladna.

Slavomír Kubeš, ČTK

Mluvíte o padáku z extraligy, ale sestupujícím týmem z matematického hlediska ještě nejste. Tuto teorii už neberete?

Tím, že Kladno v úterý vyhrálo a zbývají tři zápasy do konce, je naše ztráta na něj obrovská. Nevím, co by se muselo stát, aby si to neuhráli. Pro mě je sestup realitou.

Kde vidíte klíčové momenty, že se váš tým do této situace dostal?

V sezoně jsme stáhli v extralize devatenáctibodové manko na Karlovy Vary. Měli jsme je doma, a zápas jsme nezvládli. V baráži rozhodlo utkání na Kladně, vedli jsme 3:0, přesto jsme ho ztratili. Věřím, že v opačném případě by to bylo jiné. A ještě bych chtěl zmínit jednu věc.

Jakou?

X faktor Jaromír Jágr. To je snad na knížku. Taková legenda se vrátí do Kladna a v pozici majitele klubu, klíčového hráče a řekl bych i trenéra dovede tým do extraligy. Znovu tvrdím že v sedmačtyřiceti letech to je neuvěřitelný rozdílový hráč. Je jeho zásluhou, tam kde jsou.