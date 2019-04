Zahrál si na olympiádě i v KHL, teď Hovorka dotáhl svými góly Pardubice k záchraně

Dvěma brankami zařídil v závěru bitvy barážovou výhru na Kladně a v úterý pečetil pardubickou záchranu v Chomutově. „Baráž jsme odehráli parádně," svěřil se slovenský reprezentant Hovorka v rozhovoru pro Sport.cz.

I pro vás je baráž asi specifickou soutěží. Ve dvanácti kolech nastupují Pardubice osmkrát proti klubům, v nichž jste v minulosti působil. Jak to prožíváte?

Je zajímavé, že čtyřikrát potkáváme zrovna Kladno i Chomutov. Pro mě je to speciální situace, protože se mi samozřejmě vybavují vzpomínky na stadiony ve městech, za jejichž týmy jsem hrál.

Čekali jste, že byste si mohli zajistit záchranu v extralize už po devíti zápasech?

Svým způsobem to je neuvěřitelné. Nepamatuji si, kdy by byla baráž takhle brzy rozhodnutá. Jsme rádi, že jsme chytli formu v pravý čas a máme klid.

Marek Hovorka z Pardubic (vlevo) se raduje z gólu na ledě Kladna.

Ondřej Hájek, ČTK

Pardubice získaly dosud 24 bodů, čtvrté České Budějovice jen dva. Jak vnímáte nevídané rozdíly mezi účastníky baráže?

Budějovičtí hráli celkem pěkně, ale trápili se v koncovce. A kvůli porážkám vlastně nikomu nebrali body. Museli jsme si to ale uhrát sami i v zápasech s ostatními celky. Baráž jsme zvládli parádně.

V extralize jste před nedávným příchodem do Pardubic působil naposledy ve Vítkovicích. Co jste za tu dobu stihl?

Z Vítkovic jsem šel do Košic a paradoxně se mi začalo dařit. Obsadili jsme třetí místo v tamní extralize. Zahrál jsem si za slovenskou reprezentaci loni na olympiádě v Koreji i na mistrovství světa v Dánsku. A v první polovině letošní sezony jsem poznával KHL v týmu Admiral Vladivostok. Je to daleko z Česka. Bylo to psychicky velmi náročné. Přesto mě působení v KHL posunulo dopředu a poskytlo další hokejové zkušenosti. KHL a baráž je velká změna.

Uvažujete znovu o případném návratu do KHL?

Už ne. Mám nějaký svůj věk a ve čtyřiatřiceti letech se mi už nechce někam tlačit. V Pardubicích mám smlouvu ještě na rok.