Zklamaný Huml: Děláme chyby, je mi líto našeho brankáře

Tak trochu paradoxní je fakt, že na úkor severočeského týmu míří do nejvyšší soutěže celek Kladna, odkud Huml pochází a prošel tamními mládežnickými družstvy a zahrál si i za kladenské áčko. Třebaže v dlouhodobé části vrcholící sezony měl protřelý útočník období bez herního vytížení, v baráži zasáhl do všech devíti odehraných zápasů a vstřelil jeden gól.

„Těžko se mi to všechno hodnotí," hlesl Huml po prohře s Pardubicemi (5:7). „Soupeř se dostal po našich chybách do sedmi až osmi stoprocentních šancí, to se nemůže stát. Když se hraje play off nebo i baráž, nelze si dovolit takové výpadky," uvědomoval si útočník. „Je mi líto našeho gólmana Justina Peterse. V zásadě si nesáhne na puk, protihráči na něj jezdí sami na branku nebo střílejí z mezikruží. Nemám pro to vysvětlení, všechno je špatně," klopil zrak hokejista, který dává najevo zklamání, smutek i náznaky bezmoci směrem k závěru baráže.

Brankář Chomutova Justin Peters inkasuje v duelu s Pardubicemi pátý gól, překonal ho Brian Ihnačák.

Ondřej Hájek, ČTK

Huml reálně posuzuje výchozí pozici Kladna i Chomutova do zbývajících tří kol. „Ztrácíme osm bodů, a hraje se o devět. Je možné, aby Kladno, které prohrálo jen jednou z posledních šesti kol, najednou třikrát po sobě klopýtlo?", položil si řečnickou otázku. „Naše šance na záchranu jsou mizivé. Ještě nás čeká zápas na Kladně, jež jede taky do Pardubic, které mají jistou záchranu a už o nic nehrají," připomněl Huml fragmenty z programu baráže.

Koblasa: Hodně to bolí

Stejně jako Huml absolvoval všech devět barážových kol další chomutovský útočník Petr Koblasa. Vstřelil čtyři góly, z toho tři v posledních třech kolech. Ani to na kýžené vzepětí nestačilo.

Zleva brankář Chomutova Justin Peters, Ondřej Machala z Pardubic a Adam Dlouhý z Chomutova.

Ondřej Hájek, ČTK

„Před úterním duelem s Pardubicemi jsme věřili, že to nějak uhrajeme. Ale nevyšlo to, takže jasná komplikace. Hodně to bolí," přiznal hokejista, jenž rovněž vnímá obrovský rozdíl mezi Kladnem a Chomutovem. „Mohlo to být o pět, jenže manko činí osm bodů. Teoreticky je to pořád hratelné, ale bude hrozně těžké s tím něco udělat," vystihl Koblasa úvahy všech hráčů i realizačního týmu.