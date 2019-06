Open Air proti Litvínovu v Drážďanech? Velká výzva pro Spartu, hlásí Ton

V Brně tehdy zavítalo na Open Air rekordních 21 500 diváků. Jaký nejsilnější zážitek se vám z utkání vybaví?

Nejde vypíchnout pouze jedna věc, těch je tolik... Venkovní utkání je něco úplně jiného, jde o obrovský zážitek. Na venkovní ploše jsem ještě vyrůstal a hrál na nich mládežnické soutěže. Měl jsem tenkrát strašné zdravotní trable. Vracel jsem se na led po třech měsících, první zápas proti Plzni jsem nemohl nastoupit kvůli zlomenině lícní kosti, druhý proti Spartě hrál s celoobličejovým krytem, s nímž jsem naposledy hrál někdy ve dvaceti letech. Venku byl velký mráz, se Spartou jsme nakonec prohráli, ale i tak převažovaly pozitivní věci.

Hodně jste si tehdy zápas užil?

Každé střídání. Celá týdenní akce v Brně, kterou Libor Zábranský tehdy připravil, byla neskutečná. Stála spoustu dřiny a úsilí, ale byla to bomba. Můj kluk si tam tehdy zahrál za Kometu zápas za sedmou třídu a přišlo na ně asi 1500 diváků. Zkrátka zážitek pro všechny hráčské kategorie. Já hrál za Lužánky v roce 1995 ještě českou ligu za Kladno a po jednadvaceti letech tu nastoupil k zápasu pod širým nebem...(úsměv)

🏟️ Taková pozvánka se neodmítá! Sparta si zahraje na stadionu v německých Drážďanech pod širým nebem proti domácímu @hcverva v rámci Dresden 2020 Hockey Open Air. Stadion pojme 32 tisíc fanoušků, padne divácký rekord?

📰 Více na našem webu: https://t.co/rpOr6mYzfk pic.twitter.com/01nw8uhj2b — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) 4. června 2019

Sparta se představí v Open Air znovu. Jaká je to pro klub výzva zahrát si proti Litvínovu na fotbalovém stadionu v Drážďanech?

Je to velká výzva. Pro celý klub a hlavně hráče, kteří nám divadlo budou hrát, to bude vynikající zážitek. Strašně se na to těšíme, i když sezona ještě nezačala. Jak se bude blížit čas a bude po Vánocích, kluci to budou mít už v hlavách. Myslím si, že všechny televize a média pak neuslyší nic jiného, než co tady teď říkám.

Bude se hrát za hranicemi České republiky. Je to pro vás z hlediska přípravy nějaká komplikace?

Jen jedna malá. Když se něco hraje na venkovním stadionu, tak my jako profíci se na to chceme co nejvíc připravit. Máme rozlosováno, že máme hrát páteční kolo 3. ledna ve Varech a je tedy v jednání, že bychom zápas předehráli, abychom si tady ve večerních hodinách už mohli v pátek zatrénovat. A budeme asi překládat i nedělní kolo, protože hrát v pátek, v sobotu i v neděli, by nebylo dobré.

Jak reagoval trenér Uwe Krupp, pro kterého bude zápas na německé půdě hodně pikantní?

Myslím, že byl nadšený. Díky jménu, které v Německu má opravdu velké a trénuje momentálně jeden z top klubů, tak si myslím, že plno lidí to bude zajímat už jen z tohoto důvodu. A budu věřit, že němečtí fanoušci, kteří přijdou na zápas jako neutrální, se třeba přikloní na sparťanskou stranu, abychom měli domácí publikum.

Vypravíte na zápas stejně jako Litvínov speciální autobusy?

Rádi bychom vypravili speciální vlak, chceme akci hodně prezentovat, marketing ale teprve začíná. Pokud se naplní naše předpoklady, tak by mohlo vlakem přijet do Drážďan až tři tisíce sparťanských fanoušků. To jsou ale jenom naše plány a snad nás nebudou lynčovat, kdyby byl zájem větší. Po dohodě s Litvínovem připravíme určitě marketingové suvenýry a další.

Před třemi lety přišlo na utkání Open Air do Drážďan skoro 32 tisíc diváků, jak se vám líbí stadion Dynama?

Je krásný, kterýkoliv prvoligový fotbalový tým v Česku by takový stadion mohl závidět. A když jsem viděl fotky z toho utkání pod širým nebem, který hráli s Lausitzer Füchse, jak to tady všechno upravili a sladili bílé koberce s ledem... Ale atmosféru si lze teď těžko představit. Samozřejmě v Brně byly tenkrát tribuny hned u hřiště, tady zase bude v ochozech o deset tisíc lidí víc. Bude to podle mě hlučné, protože tribuny jsou docela strmé. Je to uzavřené a zvuk se nebude tolik rozléhat. Necháme se překvapit. Věřím, že bude vyprodáno už na náš zápas a diváci nepřijdou až na jejich druhou bundesligu.