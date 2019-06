Šlégr se těší na jedinečný zážitek. Kdyby padal i sníh, bylo by to ještě zajímavější, usmívá se

Uvažovali jste o Teplicích, nakonec se duel uskuteční v Drážďanech. Proč jste zvolili právě saské město?

Teplice jsme pochopitelně zvažovali, nicméně tady v Drážďanech už tuhle akci dělali a mají s ní zkušenosti. My jsme se s nimi bavili, jakým způsobem bychom mohli prohloubit vzájemnou spolupráci, protože sem léta jezdíme na turnaj a byli jsme tu v loňské sezoně i na soustředění. Otevřeli jsme téma, že bychom mohli v Drážďanech uspořádat dvojzápas. Chvíli jsme nad tím přemýšleli a pak usoudili, že by to mohlo být zajímavé i pro fanouška. A kdyby se nám povedlo přivést na tribuny 30 tisíc lidí, vytvořili bychom i divácký rekord extraligy.

Zápas sehrajete v ideálním prostředí, vždyť místní klub stejně jako Litvínov vyznává žluto-černé barvy.

To nás taky potěšilo. Hlavně, ať se akce uskuteční, protože se samozřejmě může stát, že bude pršet, což by byl velký problém.

Na fotbalovém stadionu v Drážďanech odehraje Litvínov svůj zápas pod širým nebem

Jan Švanda , Sport.cz

Jak reagovali hráči, když jste jim oznámili, že si v lednu zahrají v Drážďanech zápas Open Air?

Kluci to vzali úplně v pohodě a můžou se těšit. Pro každého hokejistu to může být velice zajímavá záležitost stejně jako pro mě. Já takovou akci viděl jenom v televizi. A kdyby padal třeba sníh, bylo by to ještě zajímavější. Když tam pak budeme stát s tím kulichem... Viděl jsem videa z akce v Drážďanech z předchozích let a působilo to na mě velice pěkně. Není to pro lidi úplně do dálky, puk by mohli vidět docela v pohodě.

Utkáte se s pražskou Spartou. Byla pro vás od začátku první volba?

My jsme usoudili, že jsou to dva tradiční kuby. Litvínov je blízko Drážďan a máme tady spoustu fanoušků. Sparta vždycky táhne a táhnout bude. Navíc má německého trenéra, což je samozřejmě bonus. Chci jí poděkovat, protože jsme se nesetkali s žádným problémem z její strany. Řekli nám, ok, chcete hrát v Drážďanech, tak my přijedeme tam.

Maskot Sparty (vlevo) a Litvínova na fotbalovém stadionu Dynama Drážďany.

Jan Švanda, Právo

Plánujete na zápas vypravit speciální autobusy. Kolik jich bude?

Kolem deseti dvanácti. Uvidíme, jaký bude zájem, podle toho se budeme zařizovat. Lístků máme poměrně dost...

Jak bude těžké hráče připravit, aby utkání nebrali pouze jako show?

Tohle bude na mně. Kluci si to užijí, ale musejí k tomu přistoupit jako k normálnímu extraligovému zápasu. Rozhodně ho nebrat jako show.

Jak vypadá tvorba litvínovského kádru pro novou sezonu?

Pořád ještě řešíme obranu. Nejsme si jistí, jestli udržíme Karla Kubáta a Jirku Hunkese, takže debaty běží. Na trhu jsou po odchodu Slovanu Bratislava z KHL nějací kvalitní beci. Jednání probíhají, ale v útoku je to už uzavřené, tam máme plno.

Stadion Rudolfa Harbiga v Drážďanech zažije utkání pod širým nebem mezi Litvínovem a pražskou Spartou.

HC Verva Litvínov

Jaká je tedy situace ohledně Kubáta?

Karel má ve smlouvě klauzuli, že může odejít do KHL. Bavíme se o tom, já bych byl samozřejmě radši, kdyby zůstal, abychom mu nějak upravili smlouvu, klauzuli vyndali a kontrakt prodloužili. Mám se s ním potkat v pátek. Uvidíme, jestli se někam posuneme. Pokud ne, tak za něj musíme hledat adekvátní náhradu. Chci mít jasno co nejdřív. Nemůžu čekat zase do konce srpna nebo září, aby se mi stalo to, co loni a celý aparát třeba přesilových her se nám rozpadl.

A Jiří Hunkes?

Jirka vzhledem ke zranění neměl loňskou sezonu ideální a nevíme, jak bude fungovat dál. Takže jednáme o tom, že dojde případně k určité úpravě jeho smlouvy, nebo bychom ji zrušili a každý by šel svojí cestou.

V přípravě je i talentovaný polský útočník Pawel Zygmunt. Sledovali jste ho dlouhodobě?

On tu byl asi před třemi lety ještě s dalšími pěti hráči v rámci spolupráce s Polskem. Trénovali tady s juniorkou. Chtěli jsme vidět, jakou kvalitu mají a ti kluci byli docela slušní. Tenhle se z nich jevil suverénně nejlíp, je to tuším dokonce syn olympijského vítěze v short tracku, takže sportovní vlohy má. Reference na něj byly velice dobré, takže jsme ho sem vzali s tím, že ho budeme moct využít buď v juniorce, v první lize nebo potažmo u nás, když na to bude mít. Nabídli jsme mu nováčkovskou smlouvu a do budoucna se může objevit v naší sestavě.

Sportovní manažer pražské Sparty Petr Ton (vlevo) a generální ředitel a trenér Litvínova Jiří Šlégr na stadionu Dynama Drážďany.

Jan Švanda, Právo

Tým vyjel na soustředění do Janských Lázních. Proč jste zvolili právě tuto lokalitu?

Jde o nabourání letní přípravy z toho tradičního stereotypu. Hráči jsou v jiných podmínkách, mají možnost vyjít do nadmořské výšky tisíc metrů, být v jiném ovzduší a prostředí, takže si myslím, že jim to může pomoct.

S přípravou vám v současnosti pomáhá i Josef Andrle. Jak se hráčům jeho tréninky zamlouvají?

Kluci si to pochvalují. Sice to bolí fest, ale dává to všechno smysl. Josef Andrle jim dopodrobna vysvětluje, co to pro ně znamená, proč je bolí ten a ten sval. Aby věděli, že je to vlastně ku prospěchu věci.