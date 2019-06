Kvapil opouští Liberec. Podle Pešána chtěl do zahraničí, ovšem ve hře je Sparta

Téměř dvě sezony byl klíčovým hráčem Bílých Tygrů, v půlce smlouvy však Marek Kvapil severočeský klub opouští a hledá si nové angažmá. „Marek přišel s přáním o uvolnění do zahraničního klubu, čemuž jsme chtěli vyhovět. Po vzájemné debatě jsme dospěli k dohodě o ukončení hráčské smlouvy. Nevím, jestli Marek nakonec zakotví v některém zahraničním klubu nebo jestli zůstane v tuzemské nejvyšší soutěži," uvedl sportovní ředitel Liberce Filip Pešán. Zájem o nejproduktivnějšího hokejistu vicemistra však projevila pražská Sparta.

Marek Kvapil posílil severočeský klub na podzim v roce 2017, když předčasně skončil v Chabarovsku. S Bílými Tygry tehdy podepsal tříletou smlouvu.

„Po příchodu k Bílým Tygrům se stal naším klíčovým hráčem. Výrazně nám pomohl jak v loňské sezoně, kdy exceloval v play off, tak v letošním ročníku, kdy do posledních kol bojoval o titul nejproduktivnějšího hráče soutěže. To jasně dokazuje jeho hráčskou kvalitu," dodal Pešán.

Spojení Kvapil-Liberec však končí už v polovině původně dohodnuté doby. Překvapivě, neboť reprezentační útočník se ještě před půl rokem netajil tím, jak je na severu Čech spokojený.

„Nechci něco zakřiknout, ale Liberec řadím mezi nejlepší kluby, za které jsem kdy hrál," říkal v prosinci, kdy šponoval fantastickou sérii zápasů, ve kterých získal alespoň jeden kanadský bod. Ta se nakonec zastavila na čísle 23. Naposledy za Bílé Tygry bodoval v pátém finále proti Třinci.