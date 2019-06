Pyrochta se vrátil ze zámoří zklamaný. O NHL sní dál, ale teď touží po úspěchu s Kometou

„Přesvědčil mě rozhovor s šéfem Komety Liborem Zábranským. A taky to budu mít blízko za rodiči, které jsem v poslední době moc často nevídal. Žijí v Třebíči, odkud pocházím i já. Autem je to z Brna nějakých čtyřicet minut. A oni mohou zase jezdit na moje zápasy," zdůvodňuje svoji volbu.

Jako hráč Liberce usiloval Pyrochta na jaře 2017 právě proti Brnu ve finále extraligy o mistrovský titul. Neúspěšně. „I tak na to vzpomínám strašně rád. Jako úplný mladíček jsem naskočil do dvou utkání. Cením si, že mi dal trenér Pešán takovou šanci. Moc mi v kariéře pomohl. Teď jsem ale při rozhodování o novém angažmá bral v potaz i to, že on už na střídačce Bílých Tygrů nebude," prozrazuje urostlý bek.

Filip Pyrochta v reprezentačním dresu během utkání Euro Hockey Challenge se Švýcarskem

Vlastimil Vacek, Právo

Netají, že se ze zámoří vrátil zklamaný. „Zpočátku tam bylo všechno super. Absolvoval jsem nováčkovský kemp a v hlavním kempu se mi docela povedlo přípravné utkání. Jenže pak mě zničehonic poslali na farmu do Milwaukee a ani tam jsem příliš prostoru na ledě nedostával. Moc jsem tomu nerozuměl. Nakonec jsem skončil až v ECHL v Atlantě. Nebyla tam ani posilovna a mužstvo vedl jediný trenér. To byla poslední kapka," líčí Pyrochta.

I tak nabral za mořem cenné zkušenosti. „V přáteláku jsem si za Nashville zahrál ve dvojici s Weberem a několik minut i s Josim, kterého považuju za nejlepšího obránce v NHL. Byl to neskutečný zážitek. Vzhlížel jsem k němu. Chtěl bych taky jednou hrát tak dobře jako on," svěřuje se.

Sen o NHL Pyrochta ani po nepříjemné zámořské zkušenosti nevzdává. „Člověk musí mít přece ty nejvyšší cíle. Věřím, že se jednou vrátím a budu mít podstatně významnější roli," přeje si. Poprvé se už předtím vydal do Ameriky v hodně útlém věku. „Bez rodičů to bylo strašně těžké. Od třinácti jsem se o sebe staral sám. Dala mi hodně do života," cení si.

Obránce Filip Pyrochta ještě v dresu Liberce.

Jiří Princ, http://www.hcbilitygri.cz/

Stříbrný medailista z mistrovství světa do osmnácti let teď ale myslí především na to, aby pomohl k nějakému velkému úspěchu v nadcházející sezoně Kometě. „V Česku patří mezi top kluby. Věřím, že se s ní dostanu v play off hodně daleko. Podvědomě cítím, že mělo obrovský smysl sem jít," je Pyrochta přesvědčený.

V brněnské kabině našel známé tváře. „Pan Pokorný, který je v Kometě asistentem, mě v Třebíči trénoval jako žáčka. Do školy jsem chodil s brankářem Karlem Vejmelkou a dlouho se znám i s Tomášem Bartejsem. Tamními odchovanci jsou také Martin Erat nebo Leoš Čermák. Pro Třebíč je skvělá vizitka, že zde vychovali tolik výborných hokejistů," je pyšný na svoje rodné město.

Pyrochta bere návrat do extraligy i jako příležitost trvale se zabydlet v národním mužstvu. Loni vypadl z nominace před MS v Kodani až na poslední chvíli. „Když se mi bude v sezoně dařit, vyjde mi to třeba příští rok," uvítal by.