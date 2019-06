Obránce se opřel do Chomutova. Připravili mého nemocného syna o milion

Venku jsou tropy, v hokejovém Chomutově musí být ještě tíživější vzduch. Obránce Juraj Valach před pár hodinami připomněl hříchy z minulosti. Byl to příběh, který se táhl hokejovou extraligou dělší dobu. V Chomutově měli hráči problémy s výplatami. Klima, které nebylo ideální pro podávání snových výkonů, navíc, když šlo o nejvyšší soutěž. Nakonec se Piráti neudrželi, ale příběh s financemi, zdá se, pokračuje. Na svém facebookové profilu se ostře opřel do klubu obránce Valach, který v tomto týmu odehrál poslední čtyři sezony.

„Zdravím vedení Chomutova a děkuju jim za to, že připravili mého nemocného syna o téměř milion korun. Zdravím svaz Českého ledního hokeje za to, že umožňuje gaunerům působit v nejvyšší soutěži a za to, že bankovní záruku na vyplácení hráčů, vyplácí jen vyvoleným hráčům," napsal třicetiletý zadák na svém facebooku.

Valach přišel před lety o ženu, ta zemřela při porodu dvojčat. Rodinná tragédie ho potkala v červnu 2016. Pětadvacetiletá manželka předčasně ve 28. týdnu porodila císařským řezem dvojčata Jerguše a Amálku, den nato zemřela. I děti bojovaly o život. Úspěšně, ale chlapeček utrpěl poškození mozku.

Juraj Valach nešel pro ostrá slova daleko

Facebook

I přes tuto událost Valach zůstal hrát hokej v Chomutově. O dvojčata se starali jeho rodiče. Sám za nimi jezdil do 600 kilometrů vzdáleného Zvolena. „Jsem rád, že mi v klubu vycházejí vstříc, trenér Růžička mi dával den volna navíc oproti ostatním, a to už se vyplatí cestovat za dětmi," řekl Valach pro Nový Čas před rokem.

Nyní na vedení klubu nahlíží jinak. „Myslel jsem si, že to bude v Chomutově smrdět, protože tam je znečištěný vzduch, ale příroda a vzduch tam je v pořádku. Nejvíce tam smrdí lidi okolo hokeje a čím se blížíte Praze, smrdí to víc a víc," napsal Valach také ve svém statusu.

V lednu mělo vedení klubu s hráči schůzku, kde mělo garantovat uhrazení části závazků vůči nim s příslibem dalšího jednání a brzkého narovnání vzniklé situace. Podle oficiálního komuniké hokejisté extraligového klubu na dohodu přistoupili.

Lednový návrh řešení

„Informoval jsem kluky, jaká je aktuální situace, a se svolením majitele jsem jim navrhnul řešení. Naše situace se nevyřeší ze dne na den, ale momentálně můžeme garantovat uhrazení části závazků vůči hráčům. Povedeme další jednání tak, aby se vše co nejdříve narovnalo," uvedl v lednovém prohlášení výkonný ředitel Stanislav Mikšovic.

„Pokud vím, dlužili úplně všem. Komplet. Odshora od sekretářek až po nás hráče," řekl před pár dny pro server isport.cz obránce Bohumil Jank, který za Piráty také hrál.