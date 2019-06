Hokejová Sparta ulovila velkou rybu, Řepík se definitivně vrací domů

Útok hokejové Sparty hlásí už pátou posilu, kterou je třicetiletý reprezentační útočník Michal Řepík, jenž se rozhodl k definitivnímu návratu domů a měl by od září hrát extraligu už jako kmenový hráč pražského klubu.

Řepík se vrací na český led poprvé od jara předešlého roku, během kterého jako útočník Slovanu dohrál sezonu ve sparťanském dresu. „Námluvy se trochu protáhly. Oslovil jsem ho ihned po svém nástupu do funkce, ale Michal Řepík ještě při mistrovství světa zvažoval, jestli nemá rok pokračovat v zahraničí, ale nakonec jsme se domluvili. Určitě je výhoda, že se vrací náš odchovanec, kterého vede zpátky sparťanské srdce," říká nový sportovní ředitel klubu Petr Ton.

Radost z návratu do klubu, kde začínal a pak se v něm opakovaně objevil během několika sezon, projevuje i Řepík. „Těšíme se spolu s rodinou do Prahy. Jsem připravený na to, že mám být jedním z lídrů týmu, a věřím, že společně dosáhneme v nové sezoně úspěchu," vykládá účastník posledních čtyř světových šampionátů.

✒️ | Reprezentační útočník MICHAL ŘEPÍK se vrací do svého mateřského klubu! Vítej doma ve Spartě!

📰 Více na webu: https://t.co/g6DeTfrIi6 pic.twitter.com/PW0kRCqF6G — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) 18. června 2019

V minulosti působil nejen v zámoří, ale také v KHL, finské a švýcarské lize. Před sezonou 2015/16 se vrátil zpět do Česka, konkrétně do extraligového Liberce a výrazně napomohl tomu, že Bílí Tygři zvedli nad hlavu mistrovský pohár.