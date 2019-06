Slovenský obránce Ivan bude hrát za Pardubice

"Chceme doplnit tým i o mladé perspektivní hráče s výhledem do dalších let. Michal Ivan je účastníkem posledních dvou mistrovství světa juniorů, na tom minulém byl druhým nejvytíženějším hráčem slovenského výběru. Viděl jsem jeho pár zápasů, věřím, že by nám mohl pomoci, a to i díky svým zkušenostem ze zámoří," uvedl v tiskové zprávě sportovní manažer Dynama Jaromír Kverka.

Ivan před odchodem do zámoří sehrál 69 zápasů ve slovenské lize a připsal si pět asistencí. V QMJHL v základní části nasbíral ve 102 duelech 33 bodů za sedm gólů a 26 přihrávek. V 36 duelech play off přidal jednu branku a osm asistencí. Loni pomohl týmu Acadie-Bathurst k zisku Memorial Cupu.

"Hodně se těším na nový ročník, navíc budu moci hrát dospělý hokej. Pomůže mi získat nové zkušenosti a abych se přiznal, tak se již nemohu dočkat. Před svým odchodem do zámoří jsem měl možnost si krátce zahrát slovenskou nejvyšší soutěž, lehké zkušenosti ze seniorského hokeje již mám," prohlásil Ivan.

"Bude to samozřejmě pro mě veliká výzva, těším se na ni. Musím se připravit nejlépe, jak dokážu. Chci pomoci týmu a celému klubu, aby to všechno šlapalo," dodal Ivan.