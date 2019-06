Řepíkem a Kvapilem to nekončí! Sparta mohutně posiluje, jedná s dalšími dvěma reprezentanty

Do startu nové extraligové sezony sice ještě zbývá dva a půl měsíce, Sparta už nyní ale ukazuje, že to s návratem mezi tuzemskou hokejovou elitu myslí opravdu vážně. Padesát dní poté, co Petr Bříza prodal slavný klub investiční skupině Kaprain, se do Sparty vrátili legendy Petr Ton s Jaroslavem Hlinkou, kteří skládají tým pro nadcházející ročník. Přišlo velké posilování, které však podle informací Sport.cz ještě není u konce.