Sparta reaguje na přetlak v útoku. Do Vítkovic pouští sedminásobného účastníka MS

Během léta přivedli už šest posil do útoku, takže v ofenzivních řadách vznikl Spartě celkem slušný přetlak. A vedení pražského celku se na něj rozhodlo reagovat. Na hostování do konce sezony uvolnilo do Vítkovic lotyšského reprezentanta Robertse Bukartse.

Roberts Bukarts odchází ze Sparty hostovat do Vítkovic.

Sedminásobný účastník světových šampionátů, který ve čtvrtek oslavil devětadvacáté narozeniny, se tak ve Spartě dlouho neohřál. Po lednovém příchodu z Třince výměnou za Petra Vránu odehrál v dresu s eskem na prsou jen osmnáct zápasů, v nichž zaznamenal dvě branky a pět asistencí.

„Získali jsme do kádru dva nové praváky a víme, že hráč Robertsových kvalit by u nás aktuálně nedostával potřebný prostor na ledě, na jaký byl zvyklý v lotyšském národním týmu nebo dříve ve Zlíně. Když se naskytla možnost hostování ve Vítkovicích, došel sportovní úsek, trenér Uwe Krupp i samotný Roberts k dohodě o jeho uvolnění ze Sparty," vysvětluje pro oficiální stránky Sparty její sportovní manažer Petr Ton.

👋 | Roberts Bukarts 🇱🇻 odchází do Vítkovic na roční hostování!

📰 Více na webu: https://t.co/F39cU8K5dA pic.twitter.com/EBKy8x0OWF — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) 28. června 2019

Přestože na klubové úrovni se Bukartsovi v uplynulé sezoně v Třinci ani Spartě nedařilo podle jeho představ, na květnovém šampionátu na Slovensku patřil mezi tahouny Lotyšska. Blýskl se zejména v základní skupině proti Švédsku, kterému nasázel hattrick. Po skončení turnaje byl vyhlášen jedním ze tří nejlepších hráčů Lotyšů.

„Už na začátku přestupového období jsme avizovali, že kádr není zcela hotový a že pracujeme na získání produktivního hráče pro klíčové momenty. Roberts Bukarts je typologicky hráčem, který tyto parametry splňuje. Umí si vytvořit šanci, umí dobře zakončit, v minulých sezonách i naposledy na mistrovství světa ukázal, že by mohl být tolik potřebným článkem do našich přesilových her," pochvaluje si zisk nové posily hlavní trenér a generální manažer Vítkovic Jakub Petr.

Bohaté zkušenosti z KHL, v posledních letech jeden z nejproduktivnějších útočníků extraligy, nadaný střelec, základní kámen lotyšské reprezentace. Do Vítkovic přichází na roční hostování kanonýr Roberts Bukarts https://t.co/qEg3XlIEwm — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) 28. června 2019

„V průběhu posledních týdnů a měsíců jsme jednali s vícero hráči, kteří jsou typologicky podobní. Vše dospělo do fáze, kdy se Roberts Bukarts pro nás jevil po všech stránkách jako nejlepší volba a jeho příchod k nám jsme dotáhli do úspěšného konce," doplnil Petr na adresu útočníka, který si po Zlínu, Třinci a Spartě vyzkouší čtvrtý klub v extralize. K Ostravanům by se měl připojit na přelomu července a srpna se začátkem společné přípravy na ledě.