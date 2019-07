Jágr oznámil radostnou novinu. A tím to ještě nemá končit

Skládá kádr pro extraligu, do které se jeho Kladno vrátilo po pěti letech strávených v první lize, a nyní majitel a útočník hokejových Rytířů Jaromír Jágr mohl oznámit radostnou zprávu. Středočeši se dohodli na ročním prodloužení kontraktu s dvaatřicetiletým Kanaďanem Brendonem Nashem, který se loni vrátil do Kladna po dvou letech a v minulé sezoně byl jeho nejproduktivnějším obráncem základní části Chance ligy.

„Brendon tu velmi dobře odehrál dvě sezony, smlouvu jsme s ním chtěli prodloužit hned po postupu do extraligy. Teď je to černé na bílém. Po vzájemné domluvě se do přípravy zapojí o něco později, tedy až na začátku srpna," uvedl pro oficiální stránky Rytířů jejich sportovní manažer a trenér David Čermák.

„Moc se těším na další sezonu na Kladně. Myslím, že ty předchozí byly povedené a budu se snažit na ně navázat, teď to ale bude konečně v extralize! Hrát s Rytíři českou nejvyšší soutěž je nová výzva," vzkázal Nash, který aktuálně pobývá v domovském městě Kamloops.

Ofenzivní zadák, jenž v sezoně 2010/11 odehrál dva zápasy v NHL za Montreal, v minulém ročníku nasbíral 35 bodů za 10 branek a 25 asistencí, což z něj dělalo nejproduktivnějšího beka Kladna. V baráži o extraligu pomohl k postupu sedmi body za gól a šest přihrávek.

Bratr útočníka Columbusu Rileyho Nashe nebude jediným Kanaďanem u Rytířů, Kladno totiž během letní pauzy posílil z rakouského Dornbinu hrajícího EBEL útočník Brendan O´Donnell.

A Jágr přiznává, že tím zámořské posilování ještě nekončí. „Snažíme se v rámci našich možností co nejlépe posílit a děláme pro to maximum. Zatím nám vše nevyšlo podle představ, ale ještě jednoho Kanaďana rozhodně chceme," prozradil Jágr.