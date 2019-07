Jágr nedorazil na trénink Kladna

Do hlediště kladenského zimáku se po pondělním poledni usadily desítky zvědavých fanoušků. Začátek přípravy Rytířů na ledě na extraligu, do které se vracejí po pěti letech, si nenechala ujít ani sedmašedesátiletá klubová legenda Milan Nový. Osoby, na kterou ale byli všichni zvědaví nejvíce, se nedočkali. Majitel a útočník kladenských hokejistů Jaromír Jágr totiž na trénink nakonec nedorazil.

A to ani v jedné ze dvou skupinek kladenských hráčů, kteří se během dvou vyhrazených hodin na ledě vystřídali. „Už to opravdu vypadá, že Jarda na dnešní trénink nepřijede," krčil rameny tiskový mluvčí Rytířů Vít Heral, když do konce tréninku na ledě zbývala necelé půlhodina.

„Jarda šel na led v noci z neděle na pondělí sám, jak bývá jeho zvykem. V průběhu týdne by se ale měl připojit k družstvu," dodával Heral.

Hokejový útočník Jaromír Jágr během utkání Chance ligy diskutuje s Tomášem Plekancem.

Vlastimil Vacek, Právo

„V pondělí dopoledne jsme měli fyzické testy, které ale Jarda nedělal," smál se trenér a sportovní manažer Kladna David Čermák. „Do tréninků s námi se ale zapojí. Ve čtvrtek chce jet na exhibiční zápas hokejových hvězd do Znojma, takže se předtím určitě půjde sklouznout na led i tady v Kladně," hlásil Čermák.

Kila musí dolů, Jágra čekají i přípravné zápasy

V uplynulé sezoně se sedmačtyřicetiletý Jágr i kvůli zraněním zapojil do zápasů Rytířů až v závěru základní části první hokejové ligy. Nyní by ale měl hrát od prvního kola extraligy. „Počítám s ním do zápasů od začátku sezony," řekl Čermák a usmíval se Jágrovu příspěvku na sociálních sítích z minulého týdne, kde legendární 68 sdělovala, že má 121 kilogramů, nejvíc v jeho kariéře.

„Jardovi v tomto ohledu pomáhají zápasy, právě proto budeme chtít, aby odehrál i některá přátelská utkání a dostal se na svou váhu, která mu bude vyhovovat," mínil Čermák.

Pondělní trénink proběhl ve volnějším tempu, trenéři ani nenazuli brusle a vše sledovali zpoza mantinelů. „Kluci šli na led hlavně proto, aby si vyzkoušeli novou výzbroj. V úterý a ve středu ještě máme zdravotní testy v Praze, ve středu odpoledne pak začneme trénovat naplno," oznamoval Čermák.

Kanadští zadáci se zapojí později

Kromě Jágra na ledě chyběli i dva kanadští obránci. „Brandon Nash, který s námi nedávno prodloužil smlouvu, se zapojí později. Brady Austin nás posílil teprve minulý týden, takže přiletí až příští úterý," vysvětloval kladenský kouč.

Dorazily naopak zbylé tři posily - bek Ladislav Romančík a útočníci David Stach a Brendan O´Donnell. „Trenéři by vždycky chtěli mužstvo doplnit ještě víc, ale máme zároveň určité finanční možnosti. Myslím, že v rámci nich jsme posílili dobře. Uvidíme podle přípravných zápasů, jestli ještě tým doplníme, nebo půjdeme do extraligy se současným kádrem," nechává si Čermák otevřené obě možnosti.

Slova díků Plekancovi

Z hlediska dalších možných posil pozorně sleduje dění ve Spartě, která po příchodu řady hvězd má zejména v útoku velký přetlak. „Vím, že Sparta má hodně hráčů a všichni se na její soupisku určitě nedostanou. Jsem ve spojení s Petrem Tonem (sportovní ředitel Sparty) a budeme čekat, jací hráči se uvolní a za jakých podmínek. Pak zvážíme, jestli by pro nás byli přínosem," říká Čermák, jenž jako fakt přijal rozhodnutí Tomáše Plekance nastupovat v příští sezoně za brněnskou Kometu.

„Pleky čeká rodinu (narození potomka s přítelkyní Lucií Šafářovou). Byli jsme domluvení, že nám dá vědět, a už nějakou dobu víme, že se rozhodl pro Brno. Můžeme mu jen poděkovat, že nám v závěru minulé sezony neskutečně pomohl a vrátil nás zpátky do extraligy," nezazlívá Čermák Plekancovi jeho rozhodnutí.

Kladno v přípravě na nadcházející sezonu odehraje jedenáct zápasů, ten první 30. července v Litvínově. Do extraligy vstoupí 13. září utkáním na ledě úřadujících šampionů Třince.