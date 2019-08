Réway o Jágrovi: Až teď jsem zjistil, jak je ve skutečnosti dobrej! Co řekl o chvatu Arména?

Bodově se sice v centru prvního útoku po boku Jaromíra Jágra neprosadil, slovenský hokejista Martin Réway ale při své premiéře za Rytíře v přípravném duelu se Slavií (6:4) ukázal, že by pro Kladno mohl být platným hráčem. „Bylo to docela dobrý, čekal jsem to trochu horší. Jsem rád, že jsem si zkusil zahrát a snad to bude lepší a lepší,“ tvrdil čtyřiadvacetiletý útočník, který je v Kladně na zkoušku a usiluje o získání kontraktu.

Fyzicky se tedy cítíte v pohodě?

Teď (pár minut po utkání - pozn aut.) se cítím líp než v zápase. Úvodní třetina byla hrozně obtížná. První tři střídání sice byly v pohodě, potom nás ale začali aktivně napadat jedním dvěma hráči a vybojovali spoustu puků. Bere dost sil, když ztratíme puk na červené čáře a musíme zpátky. Já navíc jako centr mám trochu defenzivnější úkoly a musím si na návrat do obrany dávat pozor.

Vracel jste velmi zodpovědně...

Zvykám si... Dlouho jsem centra nehrál, takže je to pro mě trochu těžší. Snad mi to půjde.

Útočník Martin Réway v kladenském dresu.

Vít Šimánek, ČTK

Zdálo se, že vaše spolupráce s Jaromírem Jágrem by mohla fungovat. Jaký z ní máte pocit?

Skvělý! Jarda je hrozně šikovný hokejista. Má obrovskou sílu, takže když má puk, nemusíte se bát, že ho hned ztratí. Naopak ho dokáže podržet. Sám jsem navíc překvapený, jak dobře umí nahrát. V tréninku mě kolikrát najde úplně neuvěřitelnou přihrávkou.

Opravdu vás to překvapuje?

Samozřejmě jsem věděl, jak kvalitním hokejistou je, že je nejlepším Evropanem v historii. Teprve, když s ním každý den trénujete a potom s ním můžete i hrát, zjistíte, jak dobrej ve skutečnosti je. Fakt je neuvěřitelný, co ve svém věku pořád dokáže.

Jágr zase hezky mluvil o vás. Říkal, že věří, že si smlouvu v Kladně vybojujete a budete jeho platným hráčem. Je příjemné si číst taková slova?

Mluvím s ním z očí do očí. Moc nečtu, co se o mně píše. Vlastně jen tehdy, když mi někdo pošle link, co o mně někdo řekl. Samozřejmě si ale vážím důvěry, kterou ve mě Jarda má. Pokusím se ji splatit jemu i týmu.

Chtěl byste kvůli zápasové praxi odehrát co nejvíc přípravných duelů?

Pokud na tom budu dobře, taky bych chtěl hrát každý zápas. Je to totiž něco jiného než jen trénovat. Přesvědčil jsem se, že i když ještě nemám tolik natrénováno, jde to odehrát. Nemůžu ale posoudit, jak to bude vypadat proti jiným týmům, Slavia přeci jen hraje pouze první ligu.

Jaromír Jágr (vlevo) a Martin Réway na tréninku Kladna.

Vít Šimánek, ČTK

V 51. minutě si na vás vyšlápl arménský útočník Slavie Norair Hovsepjan a povalil vás na led. Navíc vám pak ještě uštědřil několik políčků. Co přesně se na ledě seběhlo

Takových situací je v zápase několik. Slávistický hráč byl sám před naší bránou a musel jsem ho zablokovat, aby případně nedorazil puk. Nemyslím si, že by pak jeho reakce byla úmyslná.

Rozhodčí ale měli jiný názor a udělili mu trest do konce utkání...

Já jsem to neviděl, protože jsem byl pod ním. (usměje se). Ale fakt mu to vůbec nemám za zlý.