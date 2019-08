S Libercem získal stříbro, nyní Jánošík posílil obranu Litvínova

Slovenský hokejový obránce Adam Jánošík má v rámci české extraligy zajímavou týmovou bilanci. Svoje působení v této soutěži spojil výhradně se severočeskými kluby. Hrál za Liberec, Chomutov, znovu za Liberec a nyní se po skončení angažmá ve Slovanu Bratislava v KHL přesunul do Litvínova. „Je to spíš náhoda,“ glosuje ambiciózní bek v rozhovoru pro Sport.cz svoje další angažmá na severu Čech.

Neuvažoval jste po konci v Kontinentální hokejové lize například znovu o návratu do Liberce? Zvlášť poté, co jste s Bílými Tygry získal v roce 2017 stříbro v extralize, se možná očekával váš comeback pod Ještěd.

K návratu do Liberce nedošlo asi proto, že kádr tam byl zřejmě plný. Měli už podepsané beky Graborenka z Litvínova a Knota z Chomutova. Kdybych věděl dříve, jak se situace vyvine ve Slovanu, třeba by to se mnou dopadlo jinak. Ale nechci se tím už zabývat.

Přece jen, oživujete si vzpomínky na svoje liberecké stříbro?

Každý, kdo je ve finále, chce vyhrát titul. Druhé místo neznamená vrchol, ale postupem času doceníte, že to byla dobrá sezona, pro mě až nezapomenutelná.

Jak jste se se ocitl v Litvínově?

Už jsem naznačil, že po pozdním konci ve Slovanu bylo těžké sehnat nějaké angažmá. S nabídkou se ozval Litvínov. A je tak trochu paradoxní, že jsem za něj debutoval v Liberci proti Spartaku Moskva. Tedy ve známém prostředí a se soupeřem, se kterým jsem se potkával v KHL.

Nebude se vás stýskat po Kontinentální hokejové lize?

Čekal jsem, že bych mohl v KHL zůstat. Nevyšlo to. Ale jsem nakonec rád, že působím v Litvínově.

V roli soupeřů se můžete měřit na ledě s některými nedávnými spoluhráči z Bratislavy.

Ano, jsem v kontaktu s útočníky Rudou Červeným z Hradce Králové i Michalem Řepíkem ze Sparty. Do extraligy se vracejí i další špičkoví hráči, letošní soutěž může mít neskutečnou kvalitu.