Přestup z Chomutova do Litvínova? Hraju tam, kde mě chtějí, říká obránce Štich

Aktérem třaskavého letního přestupu mezi dvěma rivaly na trase Chomutov-Litvínov se stal zkušený hokejový obránce David Štich. A to v době, kdy chomutovští Piráti sestoupili z extraligy a sousední litvínovský klub sháněl posily pro vylepšení defenzivní hry. „Hraju tam, kde mě chtějí," říká lapidárně Štich v rozhovoru pro Sport.cz.

Hokejový Chomutov prožil v minulé sezoně, a hlavně v jejím závěru chmurné časy s pádem z nejvyšší soutěže. Jak vnímáte svůj odchod z klubu?

Prostě jsme se s chomutovským hokejem rozešli, myslím tím spoustu hráčů, a tuhle etapu bych už uzavřel. Přestoupil jsem jinam a jestli jsou Chomutov a Litvínov rivalové nebo ne, neřeším. Jsem na startu nové štace a chci v Litvínově odvádět stoprocentní výkony a odehrát co nejlepší zápasy. Hraju tam, kde mě chtějí.

Sledujete dál situaci v chomutovském, nyní už jen prvoligovém týmu?

Zůstal jsem bydlet nedaleko od Chomutova a jsem ve spojení s kluky, co tam z naší éry zůstali. Předpokládám, že se na ně půjdu podívat i na zápasy.

Co vás drží v Podkrušnohoří?

Nemusel jsem se kvůli hokeji teď stěhovat. Kousek od baráku jsou super hory, ideální prostředí pro rodinu. A na litvínovský zimní stadion to mám dvacet minut.

Registrujete velké změny v řadě extraligových klubů?

Víme, kdo a jak posiluje, ale musíme se koukat především sami na sebe. A hrát hokej, co chceme a jaký po nás požaduji trenéři.

Zdá se, že litvínovská obrana se po příchodu čtyř beků včetně vás docela zkvalitnila, že?

Na papíře jsou čtyři posily. Ale na ledě to může být něco jiného. Věřím, že budeme plnit stanovené pokyny od prvního do posledního přípravného zápasu a potvrdíme to i v extralize. Celý Litvínov se chce vyvarovat výkyvů z loňska, musíme se proto poctivě připravit na každé utkání.