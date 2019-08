Trable nekončí, kapitán Ocelářů je opět na marodce

„Hlavu už mám naštěstí dobrou, ale zase bojuju se zánětem jícnu, takže jsem momentálně mimo hru. Lékaři se mě snaží přeléčit antibiotiky. Čekáme, až nemoc ustoupí. Holt smůla," povzdechl si šestatřicetiletý borec s více než 300 starty v NHL.

Na ostrý start do sezony je přitom natěšený. Už příští pátek nastoupí český šampion na ledě Pelikánů z Lahti, kde loni váleli útočník Hynek Zohorna a brankář Jakub Škarek. Do skupiny Ligy mistrů vyfasoval také švýcarské Lausanne a nováčka soutěže Junosť Minsk. Právě duel v běloruské metropoli bude pro něj speciální, vždyť šest let oblékal v KHL dres Dynama.

Hokejový obránce Lukáš Krajíček míří na sraz reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

„Na Minsk mám fakt skvělé vzpomínky. Jde o hokejové město, tenhle sport tam lidi milují, jiný ani na výběr moc nemají. Čekám od nich takový ruský, technický hokej," říká.

Slezané berou Champions League hodně vážně. Navzdory těžkým soupeřům lační po postupu do play off, což se jim před rokem nepodařilo. „Chceme ten pohár vyhrát, ale musíme jít krůček po krůčku. Strašně důležitý bude start. Když vyhrajeme první zápas, líp na něj nabalíme další," připomíná Krajíček, jenž nemá o motivaci nouzi. „Hrají proti vám kluci, kteří byli v NHL. Zápasy mají vysokou úroveň a velký náboj," ujišťuje.

Svému týmu věří, byť ho po mistrovské sezoně opustili brankář Hrubec, důrazný Kanaďan Werek nebo talent Cienciala. „Šimon je pryč, ale přišel další výborný gólman Bartošák. Obranu jsme posílili. Týmová chemie zůstane, možná budeme ještě silnější než loni," tvrdí.