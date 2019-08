Kladno čeká v extralize velká šichta. Jágr zvedal prst už v červnu

Poslední dva zápasy nedopadly pro Rytíře dobře, naopak, šlo o debakly. Střet s extraligovými týmy bolel - 2:8 s Plzní a 1:7 s Karlovými Vary. Předtím výhra 5:1 nad Lausitzer Füchse, týmem z druhé německé soutěže.

Pokud půjdeme zápasy po časové ose zpět, zjistíme jeden fakt, který před sezonou bije na poplach. V utkáních s mužstvy z nejvyšší soutěže má Kladno problém. Porážka 4:5 po prodloužení s Litvínovem, podruhé se stejným soupeřem 2:5, stejné skóre s Plzní a 1:4 s Mladou Boleslaví. Poslední do výčtu je vítězství 6:4 nad Slavií, tedy účastníkem první ligy.

Zleva Lukáš Válek z Litvínova a Jaromír Jágr z Kladna.

Ondřej Hájek, ČTK

„Rozhodla první třetina. Udělali jsme jednu hrubou chybu a potom hráli tři oslabení. Dostali jsme čtyři góly a bylo po zápase. Domácí dali z pěti šancí čtyři a my zase vůbec nic neproměnili. Dělali jsme zbytečné chyby a nechali se vylučovat. Proto měl zápas jasný průběh, a proto je takový výsledek," zhodnotil poslední debakl 1:7 v Karlových Varech trenér Jindřich Lidický.

Osm zápasů, 23 vstřelených gólů a 39 inkasovaných. "Je to o osobní disciplíně. Zatím to byla pořád zábava, jenže zábava to není. Myslím, že nám to otevřelo oči, co nás bude čekat v extralize. Každý by si měl sáhnout do svého svědomí a začít sám u sebe," řekl zase kapitán Jakub Strnad po náloži 2:8 od Plzně.

Přípravné zápasy kladenských hokejistů Litvínov - Kladno 5:4pp Kladno - Slavia 6:4 Kladno - Litvínov 2:5 Plzeň - Kladno 5:2 Kladno - Mladá Boleslav 1:4 Kladno - Lausitzer Füchse 5:1 Kladno - Plzeň 2:8 Karlovy Vary - Kladno 7:1

Jaromír Jágr se v červenci zapojil do tréninku kladenských Rytířů.

Jan Škvor, Sport.cz

„Jdeme do neznáma" řekl v červnu Jágr pro Kladenský deník, že extraliga bude pro Středočechy mnohem náročnější než první liga. Za pár týdnů už nepůjde o neznámou, ale o tvrdou realitu. „V extralize musíme být připraveni na sto procent od prvního zápasu, každý bod pro nás bude klíčový. Nezáleží, jaké máš mužstvo, ale čemu věří. Těžko můžeme jít do soutěže s tím, abychom se jen zachránili," upozorňoval majitel klubu už před týdny.

Samotný Jágr nastoupil v letní přípravě do sedmi z osmi utkání, v těch si připsal jeden gól a dvě asistence.

Do začátku extraligy Kladno sehraje ještě tři duely. Do nejvyšší soutěže vstoupí 13. září, kdy bude bojovat o první body na ledě Třince, tedy jednoho z favoritů celé soutěže.