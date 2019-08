Šéf hokejové extraligy o VAR ve fotbalu: Byl jsem úplně konsternovaný! Tohle se u nás nestane

Nehrozí to, co s videem ve fotbale, říká o trenérské výzvě v hokeji Josef Řezníček.

Jak dlouho jste o zavedení trenérské výzvy uvažovali?

Kluby měly už před minulou sezonou snahu, abychom tento projekt spustili. Rozhodli jsme se ho ale o rok odložit, protože jsme neměli potřebnou techniku na všech stadionech. Na začátku minulého ročníku mělo systémy připravené jen šest klubů a ty záběry navíc ještě byly špatné. Neuměli jsme si představit, být jako VAR ve fotbalové lize, který není přítomný na všech zápasech.

Považoval byste tedy soutěž za neregulérní, kdybyste k trenérské výzvě přistoupili už loni jen u týmů, které potřebnou technikou disponovaly?

Nemyslím si, že úplně neregulérní, protože podmínky na stadionu vždycky byly pro oba soupeře stejné. Celkově se nám to ale nezdálo dobré. Nechtěli jsme, aby se poškozovalo dobré jméno soutěže. Věděli jsme, že by se vyrojily diskuse, proč někde byl verdikt rozhodčích opraven a jinde naopak ne.

Jste zpětně rád, že jste rok počkali?

Určitě to bylo dobré rozhodnutí. Potvrdilo nám to třeba to, co se během minulé sezony stalo v naší fotbalové lize.

Máte na mysli VAR jen na vybraných duelech?

Nejen to. Vezměte si třeba derby mezi Spartou a Slavií. (Sudí Karel Hrubeš tehdy ve 28. kole nařídil penaltu pro sešívané za faul gólmana Nity na Hušbauera, po konzultaci s VAR ji ale odvolal. Podle záběrů, které ukázala O2 TV, se však jednalo o jednoznačný nedovolený zákrok – pozn. aut.) Byl jsem úplně konsternovaný, když jsem viděl, že v zázemí mají k dispozici snímky, kterými videorozhodčí nedisponuje. To se u nás nestane, protože na devíti kamerách budou všechny záběry včetně těch, které mají vysílatelé televizního signálu.

Hokejová extraliga zavádí trenérskou výzvu. Zkušenosti z fotbalu byly pro hokej varováním.

Sport.cz

Našel se nějaký klub, který by s Coach Challenge nesouhlasil?

Žádný takový nebyl. Všichni o tom dopředu věděli, včetně postoupivšího Kladna, přestože dlouho nemělo jistotu, jestli nakonec letos bude hrát extraligu. Právě v Kladně a ještě v Olomouci proběhne testování připravenosti jako poslední. Ostatní extraligové týmy už jsou připravené.

Jaké jsou tedy na kluby kladeny technické nároky?

Musejí mít funkční videosystém, který zahrnuje devět kamer – čtyři stacionární stropní brankové, dvě zabrankové, jednu stacionární panoramatickou, jednu příspěvkovou ze signálu klubové kamery a výstup z televizního signálu příslušného vysílatele. Některé z nich už jsme v systému brankového videorozhodčího měli, teď se ale jedná o novou kvalitu kamer a nové umístění.

Trenéři budou moci nechat u videa překontrolovat, jestli gólu nebylo dosaženo po předchozím nedovoleném bránění brankáři, postavení útočícího hráče v brankovišti, přihrávce rukou či hře vysokou holí. Proč se trenérská výzva nevztahuje i na posuzování ofsajdových situací předcházejících gólu?

Má to dva důvody. Enormně se tím může natáhnout čas, protože gól v tomto případě může padnout klidně i dvě minuty po ofsajdovém provinění. Druhý důvod jsou vysoké finanční náklady. Kvůli řešení milimetrových ofsajdů by to byly šíleně vysoké investice do dalších kamer. Každý klub by jich musel mít minimálně třináct, a ne pouze devět.

Na kolik taková revoluční novinka kluby vyjde?

Technika stárne velmi rychle, takže když byly v roce 2003 zavedeny techniky pro brankové videorozhodčí, stálo to tehdy převratných 800 tisíc korun. Současná změna bude stát přes milion, řekl bych, že se bude blížit půldruhému milionu korun. Kluby ale možnost prozkoumávat zásadní situace díky technice, která umožní napravení některých křivd učiněných rozhodčími na ledě, přijaly velice pozitivně. S našimi nastavenými systémy se ale pořád nemůžeme srovnávat s NHL, kde je hodně vysílatelů a bohatých televizních stanic, kteří jsou zodpovědní, kolik kamer a záběrů bude během zápasů k dispozici.

Očekáváte, že bude systém stoprocentně funkční už od prvního extraligového kola?

Velice pečlivě se na to připravujeme, i když není úplně jednoduché koordinovat všech čtrnáct stadionů, aby testování probíhalo, tak jak bychom chtěli. Ostrý start a zátěž systémů přijde až s extraligou, kdy budou stadiony plné lidí připojených na wi-fi. Předpokládám ale, že případné chybičky vychytáme.