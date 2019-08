Hradec hlásí posilu do obrany. Vyzkouší syna vítěze Stanley Cupu

„Po nepříjemných zdravotních komplikacích, které potkaly některé naše hráče z obrany, jsme okamžitě začali shánět náhradu. Dostali jsme tip a dobré reference na Philipa. Je to hráč, který se nám při zranění Tomáše Linharta a Richarda Nedomlela bude hodit," uvedl pro klubový web generální manažer Aleš Kmoníček.

Osmadvacetiletý Švéd s americkým pasem je hlavně defenzivní typ obránce s bohatými zkušenostmi se zámořským hokejem. Řadu let působil hlavně v nižší AHL, kde naposledy oblékal dres Lehigh Valley. „Slibujeme si od něj čistě obrannou práci. I přes nabídky z KHL kývl na spolupráci s námi. Philip přiletí v pondělí odpoledne do České republiky, po přesunu do Hradce se ubytuje a v úterý ráno by měl být k dispozici trenérům," řekl sportovní manažer Mountfield HK Jaroslav Bednář.

V případě, že Samuelsson na zkoušce uspěje, prodlouží s ním východočeský klub spolupráci až do konce sezony.