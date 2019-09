Jágr bavil fanoušky: Moje jednička měla větší prsa! A kdy se pustí do trénování nároďáku?

Byl to pro něj asi nejdelší rozhovor v historii. Tematicky nebývale rozmanitý. Samozřejmě i o roli majitele hokejového klubu. Hrajícího, a tedy přítomného mezi podřízenými prakticky za všech okolností... „Má to svoje výhody i nevýhody. Věřím, že i pro ty hráče je to nepříjemný. Ale co si budeme namlouvat – každej si chce ulevit. Takže majitel je na ho..., trenér je na ho..., všichni jsou na ho... Ovšem u nás si musejí dávat pozor, jestli do tý kabiny zrovna nejdu...," říkal v dobrém rozmaru.

A ve stejném duchu reagoval na otázku o posilách pro Kladno. „My jsme chtěli jednoho gólmana, ale teď si ho vzala Lucka (Vondráčková)," postěžoval si na exmanželku bývalého spoluhráče Tomáše Plekance, která měla údajně začít randit s Markem Peksou, ale záhy to popřela. S pokračováním jeho hokejové kariéry už to asi nebude tak horké...

Na případnou další Jágrovu roli byl zvědavý další fanda. Co takhle trénovat nároďák? „Nikdy neříkám nikdy," neodmítl tuto možnost, ale hned tak to nepůjde. „Nedělám si tady reklamu, že chci trénovat repre, to ne. Nejdřív musím začít trénovat, věřím, že mě to bude bavit," pokračoval. S kouči v Kladně je v mimořádně úzkém a sám naznačil, že ze své pozice ve zvláštním kontaktu. „Snažím se do toho našim trenérům pořád mluvit," netajil specifičnost svého postavení velezkušeného hráče a majitele klubu, který se chystá na další sezonu. Naposledy na turnaji v Bolzanu, kde mohl vzpomínat na dávná léta.

Ale došlo i na mimohokejovou zábavu. Zjevně roztál při zmínce o nadcházejícím pražském koncertu zpěvačky Sandry. „Miluju Sandru! Když jsme byli mladý, tak byla populární," vybavilo se mu hned v paměti. Ale nejen to. „Pro mě jednička byla Samantha Fox, ta měla větší prsa..." poměřoval ve vzpomínkách parametry dřívějších hvězd hitparád.

Došlo i na něj samého a jeho vztah k ženám. „Abych byl upřímnej, miluju brunetky, ale moje poslední přítelkyně byla blondýna," připomněl bulvárem velmi sledovanou Veroniku Kopřivovou. „Byla skvělá, škoda, že nám to nevyšlo. Na druhou stranu – všechno se děje z nějakýho důvodu," zafilozofoval s tím, že mezi nimi setrvává vztah, kde si oba snaží navzájem pomoci.

Jaromír Jágr na ledě s hokejkou pořád umí...

Vlastimil Vacek, Právo

Ani s ní to neklaplo ohledně potomka. Kdy se ho sedmačtyřicetiletá legenda dočká? „No tak nejdřív si musím najít přítelkyni nebo manželku, pak můžu mít dítě. Ono to má všechno takovej jako postup..." říkal se smíchem.

Zabrousil i do dávné historie k jedinečnému angažmá v Pittsburghu, s nímž ho pojí stále hmatatelné pouto - dům, v němž coby jinoch pobýval po většinu doby s matkou. „Pořád ho mám, bohužel. Nebo ne bohužel. Byl to můj první dům a já se hrozně nerad loučím s věcma," přiznal.

V domě nikdo nebydlí, ale prázdný není. „Pozor, tam budou nádherný věci! To by byla dražba! Za prvé – moje máma nikdy nic nevyhodila, ta věci jen skladuje. Takže to není barák, to je sklad. Všech suvenýrů, hokejky, brusle, obrazy, fotky. Všechny trofeje, který jsem vyhrál. Bude pěkný se tam podívat."