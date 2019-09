Kladno posílí Valský, za Rytíře bude hrát i Réway

Hokejisty extraligového Kladna posílí útočník Jakub Valský, který se do mateřského klubu vrací po sedmi letech. Dres nováčka soutěže bude oblékat i někdejší velký slovenský talent Martin Réway, jenž u Rytířů uspěl na zkoušce. Tým Jaromíra Jágra zároveň oficiálně potvrdil, že chce angažovat někdejšího reprezentačního brankáře Alexandera Saláka a obránce Michala Barinku, kteří s mužstvem již několik dní trénují.

Útočník Jakub Valský před brankářem Pavlem Francouzem během tréninku hokejové reprezentace před turnajem Channel One Cup.

"Jsme pochopitelně rádi, že jsme získali takovou posilu, jakou je Kuba Valský. Výhodou je, že Kladno velmi dobře zná a my zase jeho. Jde o silového hráče, který nám pomůže hlavně směrem dopředu. Věřím, že bude dávat góly a naváže na své předchozí dobré sezony v extralize," uvedl Jágr na klubovém webu.

Třicetiletý Valský je hráčem Liberce a na Kladně bude hostovat do konce ledna. "Po setrvání Libora Hudáčka a návratu Michala Bulíře se Jakub Valský ocitl mimo prvních šest útočníků, kam svým stylem hokeje patří. V nabitém kádru jsme tak pro něj nenašli adekvátní místo, proto jsme jej uvolnili," řekl sportovní ředitel Bílých Tygrů Filip Pešán.

O šest let mladší Réway přišel do středočeského klubu na konci července na zkoušku a přesvědčil zástupce Kladna, aby s ním podepsali roční smlouvu. Talentovaný útočník v předešlých třech sezonách odehrál s ohledem na zdravotní problémy jen minimum zápasů, v letech 2014 a 2015 se mu dařilo ve Spartě, následně ale odešel do Švýcarska a chystal se prosadit v NHL. Jeho angažmá v Montrealu ale ukončily problémy se srdcem.