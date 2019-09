Patříme do čela tabulky a nebojíme se to říct, hlásí Sparta. Ukončí dlouhé čekání na titul?

„Jsme Sparta, jeden z nejtradičnějších hokejových klubů v Evropě. Značka, která vyvolává obavy a vzbuzuje emoce. Každý tým se proti nám chce vytáhnout. To nás ale nezastaví. Patříme do čela tabulky a nebojíme se to říct jasně a nahlas," hlásí sebevědomě nová generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová, která v této funkci nahradila Petra Břízu, jenž po uplynulé sezoně klub prodal investiční skupině Kaprain.

„Od Sparty jsou vždycky ta nejvyšší očekávání. Chceme bojovat o titul a děláme pro to maximum. Máme nejlepší arénu v České republice, chceme zvyšovat návštěvnost na domácích zápasech k tomu je potřeba hrát atraktivní hokej," říká Snopková Haberová.

Generální manažerka HC Sparta Praha Barbora Snopková Haberová.

www.hcsparta.cz

Ta do manažerských pozic během léta přivedla dva bývalé vynikající hráče Sparty, kteří nyní budou zodpovědní za sportovní chod klubu. Nejlepší střelec sparťanské historie Petr Ton se stal sportovním ředitelem, nejproduktivnější hráč klubu Jaroslav Hlinka zase sportovním manažerem.

„Budu se snažit vrátit Spartu na tu nejvyšší metu a věřím, že se budu podílet na velkém úspěchu," tvrdí Ton, jenž si pochvaluje, jak Sparta, zejména v ofenzivě, během léta posílila. Přišli třeba Marek Kvapil, Michal Řepík nebo Vladimír Růžička mladší, do obrany zase Adam Polášek.

Letní změny v hráčksém kádru Sparty: Příchody Adam Polášek Vladimír Růžička ml. Marek Kvapil Michal Řepík Matúš Sukeľ David Dvořáček Martin Dočekal Odchody Erik de la Rose Steven Delisle Tomáš Voráček Vojtěch Zeleňák Lukáš Klimek Matěj Beran Petr Kumstát Jaroslav Hlinka Zach Sill Roberts Bukarts Tomáš Jandus Richard Jarůšek

„Moc mě potěšilo, jak obrovský zájem o Spartu hráči jevili. Svědčí o tom fakt, že bychom byli schopni sestavit dva velmi dobré týmy. Zároveň chceme do mužstva zabudovávat hodné mladých hráčů, tak jako třeba loni Lukáše Rouska," míní Ton, podle kterého bude Sparta ofenzivně velmi silná.

„Povedlo se nám přivést několik lídrů, které si před sezonou přál trenér Uwe Krupp. Rozdíloví hráči jako Řepík, Kvapil či Polášek přinesou do již silného týmu potřebnou kreativitu a hlavně stabilitu," doplňuje Snopková Haberová.

Hokejisté Sparty (zleva) Adam Polášek, Miroslav Forman, Michal Řepík a Vladimír Růžička mladší představili dresy pro novou extraligovou sezonu.

Vít Šimánek, ČTK

Novým kapitánem mužstva byl po dohodě s trenéry a vedením klubu zvolen Michal Řepík. „Je to sice nově příchozí hráč, zároveň ale stabilní člen české reprezentace, sparťanský odchovanec, a především přirozený lídr kabiny," zdůvodňuje rozhodnutí Krupp.

V uplynulém ročníku skončil při své premiérové sezoně na střídačce Sparty s mužstvem už v předkole, takové fiasko by se ale nyní nemělo opakovat. Uznávaný německý stratég totiž cítí, že nyní má k dispozici mnohem silnější kádr.

Posila Sparty Marek Kvapil se sportovním ředitelem klubu Petrem Tonem.

Jiří Štarha, www.hcsparta.cz

„Museli jsme sice zapracovávat sedm nových hráčů, ale líbí se mi, jakými výkony jsme se v přípravě prezentovali," tvrdí Krupp, přestože jeho mužstvo nasbíralo pět výher a čtyři porážky. „Ukázali jsme, že máme velmi silný a šikovný tým. Musíme ale být konzistentnější, protože občas polevíme," dodal Krupp.

„Potřebujeme zvládnout hlavně nabitý start sezony, kdy hrajeme z prvních devíti zápasů jen dva doma. To pro nás bude klíčové. Chceme se hned od začátku sezony držet na nejvyšších místech tabulky," uzavírá Ton.