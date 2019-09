Snad nebude nutné v šatně moc křičet, říká Řepík. Jako kapitánský vzor má Voráčka

Jak jste se stal sparťanským kapitánem?

Nejdřív za mnou přišel trenér Uwe Krupp, jestli se na to cítím. Já se pak ještě bavil s Honzou Piskáčkem, který byl kapitánem na konci minule sezony, zda je to i pro něj oukej. Přijal všechno úplně v pohodě, a tak kouč řekl, ať mi dají céčko na dres. Pro mě jde o velkou čest, dosud v žádném klubu jsem v takové roli nebyl.

Máte nějaký vzor?

Hodně se mi líbilo, jak Kuba Voráček vedl národní tým na letošním mistrovství světa v Bratislavě. Měl přirozený respekt, uměl dobře mluvit i s trenéry, a když bylo potřeba něco říct ke hře nebo k týmu, promluvil vždycky ve správný čas a mělo to svou váhu. Tohle bych rád po Vorasovi převzal.

Přijímáte s céčkem na dresu i větší zodpovědnost za mužstvo?

Pocitově asi trochu jo. Nebojím se něco říct v kabině, ale chtěl bych být hlavně tahounem na ledě a prospět co nejvíc mužstvu. Doufám, že nebude nutné moc křičet nebo zvyšovat hlas, spíš jsem připravený klukům poradit a jít příkladem, případně si nějaké věci otevřeně vyříkat.

Hokejisté Sparty (zleva) Adam Polášek, Miroslav Forman, Michal Řepík a Vladimír Růžička mladší představili dresy pro novou extraligovou sezonu.

Vít Šimánek, ČTK

Berete svou pozici i jako určitou spojku mezi hráči a koučem?

Je mi jasné, že kapitán je při jakýchkoli potížích tím prvním, kdo komunikuje s trenérem, aby to společně hodili na správnou vlnu. Na druhou stranu se tou pozicí nestresuju, ani si ji něchci nějak zvlášť připouštět. Lídrů ve Spartě vidím víc, musíme si pomáhat navzájem.

Ve Spartě vás čeká třetí sezona, ale poprvé jste součástí týmu hned od jejího začátku. Je to hodně odlišné?

Když jsem v minulosti přicházel, tak to bylo až v lednu a v situaci, kdy se Sparta pohybovala někde mezi šestým a desátým místem. Určitě je lepší, že letos jsem s mužstvem od začátku a zažívám, jak se tmelí parta. Věřím, že jsme dobře připraveni na čtvrteční start extraligy.

Jak jste se sladil v elitním útoku s nejvýraznějšími letními posilami Růžičkou a Kvapilem?

Mozek lajny bude asi Kvápa. On je ale takový hračička s pukem podobně jako Růža, takže já se to budu snažit olítat. A když budu hodně bruslit, tak mi snad i někdy přihrajou, abych dal nějaké góly. V přípravě jsme hráli spolu šest utkání a zaznamenali pár branek, to by šlo.

Připomínáte oběma spoluhráčům jejich slávistickou minulost, nebo jste infikoval sparťanskou krví?

Bereme to všichni na profesionální úrovni a řekl bych, že kluci jsou ve Spartě rádi a odevzdají pro ni všechno. Pár narážek zejména Vláďa Růžička i s ohledem na své jméno snést musel, ale vzal to neuvěřitelně v pohodě. Je to fantastickej kluk do kabiny.

Nové vedení klubu mluví o návratu k nejvyšším metám. Jaký je váš pohled?

Máme těžký los v úvodních kolech. Po Plzni jedeme hned do Liberce, hostíme mistrovský Třinec, a pak se představíme v Brně a Hradci. Nechceme, aby nám špička hned ujela. Soustředíme se proto zvládnout začátek soutěže a držet se nahoře v tabulce, řekl bych v té elitní čtyřce. Tlak na Spartu, zvlášť po jejím trápení v minulých dvou sezónách, ale bude veliký.