Začátek extraligy nejspíš nestihnu, oznámil zraněný Jágr

Co se vám přihodilo?

Nemám takové zkušenosti s tímto typem zranění. Nikdy se mi to nestalo. A nevím, jak budu dlouho mimo hru. V pátek jsem byl za profesorem Kolářem, o něčem jsme debatovali a něco udělali. Uvidíme, jak bude sval reagovat. Každopádně to vidím na delší absenci, než jen na zápas v Ústí.

Takže nestihnete začátek extraligy, kdy Kladno hraje v Třinci?

Je to možné až pravděpodobné. Kdybych měl zraněná třísla nebo něco podobného, vím, že za čtrnáct dní budu v pořádku. Přijeli jsme z Itálie a těžko říci, co je za tím zraněním. Indicie, že by mě něco bolelo, jsem neměl. Odtrénoval jsem měsíc a půl a ztratil deset kilo. Plán zhubnout mi vyšel, dostal jsem se na 112 kilo. Cítil jsem se docela dobře. Tedy ve srovnání s jinými sezonami při jejich začátku. Všechno se stalo z nějakého důvodu.

Naznačil jste, že byste po uzdravení mohl nastoupit za prvoligové Ústí. Myslel jste to vážně?

Samozřejmě. Většinou, když mluvím s novináři, tak to myslím vážně. V soukromí je to jiné. Mrzí mě, že se lidi v Ústí už teď přišli asi na mě podívat. Pokusím se jim absenci vynahradit a vrátit jim to.

Zůstaňme u Kladna. Jak vidíte jeho sílu před sezonou?

Těžko odhadovat po přípravných zápasech. Nebyly takové, jak jsem si představoval. Když se ale zpětně podívám na výsledky, nemyslím si, že ukazují poměr hry. Někdy jsme doplatili na nezkušenost a naivitu. Ve vyšší soutěži jsou kvalitní hráči, kteří dokáží trestat každou chybu. Stále potřebujeme trošičku času, než se přizpůsobíme extraligovému stylu a tempu.

Majitel a útočník kladenských Rytířů Jaromír Jágr.

Josef Vostárek, ČTK

Máte velké obavy z extraligy?

Abych stahoval kalhoty ještě před začátkem sezony, takový nejsem a nikdy jsem nebyl a ani nebudu. Jdeme do toho s respektem k soupeřům, ale to neznamená, že půjdeme do zápasu a budeme cítit, že jsme už prohráli.

Co pro vás současná situace při dvojroli majitele a hráče znamená?

Tím že nehraji, mám prostor na manažerskou činnost s cílem doladit kádr. Všechno zlé je k něčemu dobré. Skloubit dvě věci je hrozně těžké. Někde jsem povídal, že je to jako když chlap má manželku a milenku a obě musí uspokojit a ani jedna se to nesmí dozvědět. Je to náročná věc namixovat fyzickou a psychickou zátěž s určitými jednáními a jít k tomu dvakrát denně trénovat, a ještě stačit odpočívat, prostě to není jednoduché.

Jak to vypadá s případnými příchody obránce Michala Barinky a brankáře Alexandra Saláka?

Pokud jde o Barinku, doufám, že se domluvíme už před začátkem sezony. Agent Saláka mě požádal, jestli může Saša na Kladně trénovat, protože to má nejblíž z Prahy. Neměli jsme s tím problém. I pro nás je to zkušenost. Když už nic jiného, kdokoli se od něj může učit. Saša určitě čeká na zahraniční angažmá, a když mu nevyjde, budeme rádi, kdybychom se s ním domluvili.