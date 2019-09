Hokejová Plzeň řeší před startem extraligy trable. Brankářská posila je na marodce

Pavelka odstoupil ze třetí třetiny duelu v Hämeenlinně kvůli problémům v dolní části těla. Jak to s ním vypadá?

Minimálně měsíc bude chybět. Škoda, oba gólmani se jevili velmi dobře, což Jarda předváděl i v Hämeenlinně. Chytal tam perfektně, držel nás, dostával se do zápasové pohody a byl i kondičně dobře připravený. Stejně jako Frodl byl vyladěný přesně na start extraligy, ale bohužel přišlo zranění...

Jak budete nastalou situaci s brankáři řešit?

Musíme na to reagovat, v nejbližších dnech se tím budeme zabývat a hledat nějakou alternativu. Ve hře je i příchod dalšího gólmana.

Máte už v hlavách nějaká jména?

Pár ano, ale zatím nic konkrétního. Není jednoduché sehnat gólmana bez smlouvy, popřípadě mančaft, který by vám ho na měsíc půjčil. Ale zranění postihne každý tým. Děje se to. Zraněný je také Bohouš Jank, který už začal trénovat. Musíme být trpěliví. Uvidíme, jak na tom bude taky Kracík. To je prostě sport, je nesmysl, aby nechal člověk ty hráče doma, aby se jim nic nestalo. Uděláme všechno proto, aby se nám hráči uzdravili. Dáme do hry jiné kluky, kteří se třeba ukážou a chytí šanci za pačesy.

Jak je tým připraven na sezonu?

Na to, jestli je tým dobře připravený, existuje jedna jediná odpověď, a to jsou zápasy základní části extraligy. Je to dlouhá část, ale pokud mám vycházet z toho, jak proběhla letní příprava a přípravné zápasy, tak si troufám říct, že je připravený velmi dobře. Mančaft konečně trénoval pohromadě, pouze dva hráči měli v létě individuální plány.

Na soupisce nemáte tolik obránců. Nepanuje z užšího kádru trochu nervozita?

Letos je tu sice užší mančaft, ale máme mladé kluky, kteří získávali medaile v mládežnických kategoriích, a to je náš cíl. My si ten širší kádr uměle vytváříme mladými hráči, což by měl asi dělat každý. Je to naše filosofie. Pokud soupiska je užší, budeme se snažit v rámci možností doplňovat mladými hráči, samozřejmě někdy se tomu člověk nevyhne a nějakého zkušeného útočníka nebo beka by mohl v průběhu sezony přivést. Ale zatím je to prostě takhle.

Kdo z mladíků má nejblíž k tomu, aby vyjel na extraligový led?

Z útočníků je to Kolda, Přikryl, z beků pak Houdek. Tihle tři z ročníků 2000, 2001 by mohli do extraligy nakouknout. Jsou kondičně velmi dobře připravení, což je důležité. Samozřejmě dál jim musíme připravit nějaký program, aby měli zápasy, dobře trénovali. Jsou to naši kluci a příležitost dostanou.

Hned na úvod vás čeká Sparta, která přes léto hodně zbrojila.

Sparta tvrdí, že by mohla postavit dva silné týmy. Budiž jim přáno. My máme jeden tým, vlastní tým, kterému já letos obrovsky věřím. Má obrovský potenciál a budoucnost, je koncepčně dobře poskládaný. Jsou v něm hodně zkušení hráči a top borci jako Milan Gulaš, který to dokazuje i na mezinárodní scéně, protože aktuálně vede kanadské bodování Ligy mistrů. Máme k němu konečně centra od začátku sezony. Není to jako loni, kdy jsme ho trochu hledali, než přišel Honza Kovář. Máme tady kluky středního věku, Míru Indráka, uvidíme, jak na tom bude mladý Rob. Máme také hodně mladé hráče, tým je konkurence schopný.

Do elitní formace k Mertlovi a Gulašovi počítáte s mladým Jakubem Pourem?

Ano, přesně tak.

Lajny jsou vyrovnané. Těší vás, že můžete sílu rozložit do více hráčů?

Jsem rád, že víceméně každá dokáže dát gól. To byl cíl. Každá pětka má svoji roli, kluci jsou s ní ztotožnění a plní ji na sto procent. A kdo z té role uhne, samozřejmě narazí a půjde na pohovory.

Už po čtyřech zápasech jste si v Lize mistrů zajistili účast v play off. Pomůže vám klid směrem k extraligovém startu?

Vstup do Ligy mistrů se nám podařil velmi dobře stejně jako loni. Hämeenlinna byla velmi silný soupeř. I přesto, že jsme do Finska odcestovali bez dvou centrů, dokázali jsme tam vyhrát. Nicméně extraliga je jiná soutěž, panují v ní emoce, zápasy jsou víc vypjaté, takže tam se na to musíme soustředit a nesmíme za žádnou cenu propadnout jakékoliv panice stejně jako loni, kdy jsme začali extraligu velmi dobře. Nikde jsme nepropadli, nikde nedostali debakl, akorát bohužel nedávali góly a ztráceli body ze zápasů, kdy jsme kolikrát byli lepší. Jenže jsme udrželi chladnou hlavu, netrejdovali jsme a nedělali žádné extra změny. V tichosti dál pracovali, pak přišel Honza Kovář, mančaft se nastartoval a sezona se nakonec dotáhla do slušného konce. Do poslední chvíle jsme bojovali o Prezidentský pohár a finále play off nám uteklo o jeden bod.

Co čekáte od nové extraligové sezony?

Letos jsem zaznamenal hodně příchodů z extraligy, spousta hráčů se vrátila z Ruska a týmy se o trošičku zkvalitnily. Každý rok je extraliga vyrovnaná, letos bude ale asi panovat větší nervozita kolem posledního místa, které bude znamenat přímý sestup.