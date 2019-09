Musíme hrát, jako by každý zápas měl být poslední, burcuje nový kapitán Vítkovic Výtisk

S novým kapitánem vstoupí v pátek proti Olomouci (17.30hodin) do extraligy hokejisté Vítkovic. Po odchodu Rostislava Olesze, který se následně domluvil právě s týmem z Hané, ponese céčko na hrudi obránce Jan Výtisk, jenž v osmatřiceti letech výrazně kazí nově složenému týmu Vítkovic věkový průměr (23,9 let). „Moc se nám nevěří, protože máme mladý tým, ale my to máme nastavené jinak. Sice jsou to kluci mladí věkem, ale zkušenostmi zase tak mladí nejsou,“ nesouhlasí Výtisk s prognózami, které Ostravany pasují na dno tabulky.

Názory, že budete mít potíže dostat se do play off odmítáte?

Člověk si toho přečetl hodně. Že se nám nevěří, že nás tipují na 12. místo, ale to je jen názor. My u nás to máme nastavené jinak. Díváme se jen na to, že v pátek to začíná a uvidíme.

Poslední tým nově sestupuje přímo. Jak moc velký strašák to může být?

Kdybychom se teď, kdy ještě extraliga nezačala, dívali na konec, a ještě z pohledu toho, že nám hrozí sestup, tak to by bylo špatné. Nikdo to v hlavě nemá, všichni chtějí jít nahoru, hrát o play off. Věřím, že to mají takhle všichni.

Jak do týmu zapadly mladé posily, zvládnou to?

Přišli sice mladí kluci, ale mají už toho hodně za sebou. Nejsou to hráči z juniorky. Jsou to draftovaní kluci, co za dva roky chtějí být v KHL, NHL. O to se nebojím.

Jak si z pohledu kapitána nový tým sedl?

Mám z toho dobrý pocit. Všichni makali, šli nadoraz. Věřím, že to bude klapat. Musíme jít do každého zápasu tak, jako by byl náš poslední. Nemůžeme vybočit na deset, ani na pět minut, každé utkání musíme odehrát na sto procent celých šedesát minut. A věřím, že se nám to vrátí.

Bude pro mladý tým hodně důležité dobře sezónu zahájit?

Start je důležitý pro každého, ať je to mladý, nebo starší zkušenější tým. Všichni chtějí mít start perfektní, aby naskočili na nějakou vlnu. Věřím, že se nám to povede, že to zvládneme.

Na úvod přijede Olomouc s bývalým kapitánem Vítkovic Rostislavem Oleszem. Je silný před bránou, tam ale vládnete vy. Bude to tvrdá bitva?

On hraje pořád stejně celý život. Důrazně do brány, je strašně silný, určitě se někde potkáme. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale my nehrajeme proti bývalým spoluhráčům z Vítkovic, kterých je v Olomouci hned několik. Hrajeme proti Olomouci. Je to nepříjemný soupeř, dobře poskládaný, bude to těžké utkání.

Vítkovice se musí obejít bez Patrik Bartošáka. Už máte s novou gólmanskou dvojicí domluveno, které úhly a prostory pokrýváte vy a co zbývá na ně?

Dolíček (Daniel Dolejš) už mě zná, Svobič (Miroslav Svoboda) už taky. Máme svoje pravidla, které respektují oni, které respektujeme my. Věřím, že to bude fungovat. Všichni se moc těšíme, až to vypukne.