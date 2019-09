Olomouc opět patří v extralize k nejchudším. Opory ale týmu před sezonou věří

S cílem vyhnout se záchranářským starostem, postoupit do play-off a s bezmála šedesátimilionovým rozpočtem, který v extralize patří k nejnižším, vstoupí do nové sezóny hokejisté Olomouce. Loni šestému celku nejvyšší soutěže budou však na startu chybět hned tři zranění zkušení útočníci Jan Káňa, Marek Laš a František Skladaný.

„To nás momentálně nejvíce tíží. Přece jen, kádr máme úzký. Musíme ale vycházet z možností, které máme. Bohužel, loňský úspěch se z pohledu ekonomiky nijak neprojevil. Zůstáváme na tom stejně. Drahé nákupy si nemůžeme dovolit, a proto i z pohledu cílů zůstáváme na zemi," řekl v úterý na setkání s novináři generální manažer klubu Erik Fürst.

Kohouti se navíc budou muset obejít bez obránce Jakuba Galvase, který zamířil do finského Jukuritu a útočníků Aleše Jergla (Hradec Králové), Bruna Mráze (Zvolen) a Miroslava Holce. Na Hané věří, že si s tím poradí. Pomoci by Kohoutům měli hlavně zadák Tomáš Valenta (Zlín) a útočníci Marek Hecl (Trenčín), Lukáš Klimek (Sparta) a Rostislav Olesz (Vítkovice).

Obhájí šesté místo?

„Počítáme s tím, že budou přínosem z hlediska produktivity, byť vyhlášení střelci to nikdy nebyli. Hodí se nám však i způsobem hry. Jsou důrazní a výborně bruslí," uvedl olomoucký trenér Zdeněk Moták s tím, že mužstvo má na to, aby obhájilo loňské šesté místo, ač v týmu je třináct hráčů starších třiceti let. „Pořád se však zlepšují, a to je to nejdůležitější," tvrdí Moták.

Týmu věří i jeho kapitán Martin Vyrůbalík. „Doufám, že se oproti loňsku ještě posuneme. Hodně se u nás dbá, aby přicházeli hráči, kteří nejsou problémoví. Podařilo se to i letos, a to je pro nás zásadní," prohlásil osmatřicetiletý veterán.

Podobně uvažuje i útočník Vilém Burian. „Nikdy asi nebude všechno perfektní. Pořád je na něčem pracovat. Myslím však, že jsme si v přípravě dokázali, že jsme silný tým a budeme velkou překážkou pro každého soupeře," zdůraznil Burian.