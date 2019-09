Musíme si zvyknout na nové soupeře, říká kladenský trenér a manažer Čermák

Těžší úvod v extralize snad ani kladenští hokejisté mít nemohou. Nováček soutěže odstartuje novou sezonu v pátek 13. září na ledě úřadujícího mistra v Třinci. A bude to ostře sledovaný debut i pro trenéra a sportovního manažera Kladna Davida Čermáka, který se středočeským týmem úspěšně prošel jarní baráží o postup a dostal důvěru i pro působení na kladenské střídačce v extralize. „Zvykáme si na nové soupeře, ale chceme uhrát co nejlepší výsledky," říká Čermák v rozhovoru pro Sport.cz před premiérou.

Třinečtí hokejisté už stihli před sezonou i čtyři duely v Lize mistrů. Máte ze soupeře respekt?

Určitě z účinkování v Lize mistrů unaveni nebudou. Jsou v plném zápasovém rytmu, ale to platí i o Kladnu. My jsme měli jedenáct přátelských a přípravných zápasů, a to je možná víc, než odehrál Třinec. Ale je to mistr a pojedeme tam s vědomím sportovní síly soupeře, pokorou i snahou uhrát co nejlepší výsledek.

Co očekáváte od nových posil ve vašem týmu?

Útočník Jakub Valský i obránce Michal Barinka jsou zkušenými hráči, kteří nám určitě pomohou. Mají svou hokejovou kvalitu, což prokazovali v dosavadních působištích. Navíc se Valský vrací po sedmi letech, kdy byl v Liberci, v Mladé Boleslavi i ve Slovanu Bratislava v KHL. Na jaře získal s Libercem stříbro. Kladenské prostředí zná. I díky jeho zařazení do sestavy dáváme dohromady jednotlivé útočné formace.

Jak vůbec vnímáte blížící se start extraligy z pohledu Kladna?

Pro náš klub je to něco výjimečného, přece jen jde o návrat po pěti letech. Ale z pracovního pohledu trenéra se nic nezmění, je to především o dřině a úsilí v tréninku i při zápasech. Ale samozřejmě poznávám, že být trenérem v první lize a v extralize je něco jiného. Rozdíl je i v tom, že detailně neznáme naše soupeře, jako tomu bylo v minulých letech v nižší soutěži. Teď je těžší mít takříkajíc přečtené extraligové celky, protože nejsou k dispozici záznamy z jejich přípravných utkání.

Vidíte v tom velký problém?

Doufám, že je to jen otázka několika prvních kol, kdy budeme mít nastudované protivníky a snad zjistíme, jakým stylem hrají a podobně.