Po minulé sezoně jsem byl hodně zklamaný. Cíl je jasný, tvrdí nový kapitán Komety Zaťovič

Po nepovedeném semifinále s Libercem na jaře zlatý hattrick nezavršili, o to větší mají teď brněnští hokejisté motivaci zaútočit znovu na extraligový titul. „Z toho, že se nám nepovedlo postoupit v minulé sezoně do finále, jsem byl hodně zklamaný. Cíl je tudíž teď jasný. Musíme do toho šlapat od úvodního extraligového kola," tvrdí nový kapitán Komety Martin Zaťovič, který ve funkci střídá Leoše Čermáka, jenž ukončil aktivní činnost.

Svou roli v nové sezoně vidí Zaťovič jasně. „Pro mě se tím příliš nezměnilo. Patřil jsem i předtím mezi pět nebo šest starších hráčů, kteří si v kabině řekli svoje. Nově jsem ale teď jakýmsi prostředníkem mezi kabinou a trenérem či klubovým vedením," prozrazuje.

Jeho útočná řada s Holíkem a Američanem Muellerem v minulém extraligovém ročníku brněnský tým táhla. „Padalo nám to, byli jsme ve velkém laufu. Snad na to navážeme. Bude ale dobře, když se bude herně a střelecky dařit také dalším formacím. Díky tomu, že za nás bude Tomáš Plekanec tentokrát nastupovat celou sezonu, by měla výrazně vzrůst údernost druhé lajny," předpokládá Zaťovič.

Kouč Fiala: Cílem je extraligu vyhrát

Rovněž nový kouč Brna Petr Fiala, který na lavičce Komety vystřídal majitele klubu Libora Zábranského, se netají vysokými cíli. „Chceme být pochopitelně co nejvýš, rádi bychom samozřejmě extraligu vyhráli. Takové ambice ale má minimálně šest dalších celků. Soutěž bude zřejmě hodně vyrovnaná, podle mého názoru je velkým favoritem Třinec," myslí si Fiala.

Pochvaluje si, že se nikdo během letní přípravy vážněji nezranil. „To je hrozně důležité. Trochu nás mrzí, že jsme poslední dvě přátelská utkání v Olomouci a se Zlínem prohráli, ale od pátku začneme určitě podávat výkony, jaké od nás nároční fanoušci očekávají. Máme na to dost kvalitní mužstvo," je si jistý.

Do nového extraligového ročníku vstoupí Brňané v Litvínově. „Litvínovští poněkud obměnili tým a co vím, mají od sezony velká očekávání. Nebudeme to tam mít jednoduché, ale věřím, že vstoupíme do nové sezony úspěšně. Na prvních zápasech vždycky hrozně moc záleží. Body dodají mužstvu klid," uvědomuje si Fiala.