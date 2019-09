Extraliga začíná: Zrušená baráž, trenérská výzva a korekce v pravidlech. Nastane zase Jágrmánie?

Redakce Sport.cz vám přináší podrobný přehled, který by vám neměl uniknout.

Přímý postup a sestup

Jde o suverénně nejzásadnější změnu. Od nadcházející sezony už nebudou moci extraligové kluby zachránit zpackanou sezonu v baráži. Ta se, stejně jako skupina umístění hraná od ročníku 2007/08, ruší. Čtrnáctý tým po 52kolové základní části sestupuje z extraligy, v níž ho nahradí vítěz play off Chance ligy.

Ředitel extraligy Josef Řezníček (vlevo) a předseda hokejového svazu Tomáš Král s Pohárem T. G. Masaryka.

BPA

„Některé extraligové kluby, zejména ty, které byly ohroženy baráží, to berou jako pozitivum. Přiznávám ale, že všechny kluby s tímto rozhodnutím spokojené nejsou. Je to tak půl na půl," uvědomuje si ředitel extraligy Josef Řezníček, že ne všechny extraligové celky jsou z rozhodnutí svazového výkonného výboru nadšené.

„Jsem ale přesvědčený, že je to sportovnější a spravedlivější systém. Extraliga dostane nový náboj a dramatičnost, kluby budou svádět velký boj, aby z pásma sestupu co nejrychleji utekly. Pro účastníky druhé nejvyšší ligy je přímý postup pochopitelně jenom pozitivem. Po úspěšném play off totiž pro ně byla baráž nadstavbovou soutěží, do které šly poměrně zdevastovaní," doplňuje Řezníček.

Zavedení trenérské výzvy

Hlavní kouči budou moci v rámci ní nechat u videa překontrolovat některá rozhodnutí arbitrů. Trenérskou výzvu ale mohou využít jen v těchto případech: jestli gólu nebylo dosaženo po předchozím nedovoleném bránění brankáři, postavení útočícího hráče v brankovišti, přihrávce rukou či hře vysokou holí.

Program extraligy na tento týden: 1. kolo ČT 18:30 Sparta - Plzeň PÁ 17:00 Třinec - Kladno PÁ 17:30 Litvínov - Brno PÁ 17:30 Ml. Boleslav - Pardubice PÁ 17:30 Vítkovice - Olomouc PÁ 17:30 Karlovy Vary - Zlín SO 15:00 Hradec Králové - Liberec 2. kolo NE 16:00 Brno - Třinec NE 16:00 Liberec - Sparta NE 16:00 Kladno - Hradec Králové NE 16:30 Plzeň - Litvínov NE 17:00 Olomouc - Ml. Boleslav NE 17:00 Pardubice - Karlovy Vary NE 17:30 Zlín - Vítkovice

Trenéři si mohou výzvu na uvedené situace vyžádat v případě, že mužstvo dosud nevyužilo možnosti oddechového času a že zároveň v předchozím průběhu utkání už neuplatnili trenérskou výzvu, která po přezkoumání u videa nebyla uznána.

Pokud ale arbitři dojdou k závěru, že výzva byla oprávněná a vedla tak ke změně jejich původního rozhodnutí, může ji trenér uplatnit i v další sporné situaci a jeho týmu navíc zůstane zachován nárok na oddechový čas. V případě neoprávněnosti výzvy naopak tým ztrácí nárok na další oddechový čas.

„Smyslem není zkoumat minimální přestupky, ale řešit závažné momenty, které mohou mít přímý vliv na vývoj a výsledek utkání," vysvětluje ředitel extraligy.

Korekce v pravidlech

Pokud hráč zlomí hůl, může od spoluhráče na ledě obdržet hůl i jiným způsobem než „z ruky do ruky". Hokejku lze tedy i hodit či posunout po ledě. V uplynulé sezoně to možné nebylo, následoval vždy menší trest.

Góly dosažené bruslí nebudou uznány jen v případě, že jim přecházelo zjevné kopnutí. Mezinárodní hokejová federace tak převzala stejnou úpravu, kterou v minulé sezoně uplatňovala na základě výjimky česká extraliga a další soutěže.

Tým už nedostane menší trest, pokud jeden hráč naskočí na střídačku na jednom jejím konci a z druhého naskočí na led nový hráč. Nesmí se tak ale stát bezprostředně po buly. Dál zůstává v platnosti, že střídaný hráč musí být maximálně metr a půl od střídačky, když na led naskakuje jeho náhradník.

Open Air v Drážďanech

Litvínov se 4. ledna utká se Spartou pod otevřeným nebem na fotbalovém stadionu v německých Drážďanech s kapacitou pro 33 tisíc fanoušků. Může tak být vytvořen nový extraligový rekord v návštěvnosti. Tím je dosud 21 500 diváků z ledna 2016, kdy se právě Pražané představili v Brně za Lužánkami proti domácí Kometě.

Sportovní ředitel pražské Sparty Petr Ton (vlevo) a generální ředitel a trenér Litvínova Jiří Šlégr na stadionu Dynama Drážďany.

Jan Švanda, Právo

Tahák Jágr

Do extraligy se po pěti letech vrací kladenští Rytíři i s jejich majitelem a útočníkem Jaromírem Jágrem. Nejproduktivnější Evropan v dějinách NHL si tuzemskou nejvyšší soutěž zahraje poprvé od sezony 2012/13, kdy během výluky v NHL rovněž nastupoval za Kladno. Tehdy fanoušky pohltila Jágrmánie a 47letého forvarda jistě budou chtít vidět v akci i nyní, pokud mu tedy bude sloužit zdraví.

„Fanoušky by nalákal na stadiony a přispěl by k ještě větší atraktivitě soutěže. Pokud bude v kondici jako v letošní baráži, pořád má extralize co dát. Má neskutečnou vitalitu. Taky jsem hrál v pozdním věku, ale tohle už je něco jiného," směje se bývalý obránce Řezníček, jenž extraligu hrál ještě ve 42 letech.

Novými rozhodčími i dva bývalí hráči

Na nominační listině figuruje 21 hlavních a 27 čárových arbitrů. Do KHL odešel Jan Hribik, extraliga naopak přilákala Slováka Petera Stana, který se zúčastnil letošního MS. Nováčky mezi hlavními jsou bývalí extraligoví hráči a reprezentanti Tomáš Micka s Jakubem Šindelem, absolventi Akademie rozhodčích ČSLH.

„Je výhoda, že je jako bývalé hráče nikdo nemusí učit bruslit a pohybovat se na ledě. Rychle si osvojili rozhodcovská pravidla a propracovali se až do extraligy," těší Řezníčka posun Micky s Šindelem do nejvyšší soutěže.

Listina rozhodčích Hlavní rozhodčí: Lukáš Bejček Oldřich Hejduk Pavel Hodek Tomáš Horák René Hradil Antonín Jeřábek Adam Kika Zbyněk Kubičík Petr Lacina Tomáš Micka Roman Mrkva Pavel Obadal Vladimír Pešina Daniel Pražák Peter Stano Roman Svoboda Matěj Sýkora Jakub Šindel Robin Šír Petr Úlehla Tomáš Veselý Čároví rozhodčí: Tomáš Brejcha Jaromír Bryška Jakub Frodl Jiří Ganger Jiří Gebauer Tomáš Gerát Marek Hlavatý Daniel Hynek David Jelínek Milan Jindra Lukáš Kajínek Milan Kis David Klouček Vít Komárek Vít Lederer Miroslav Lhotský Ladislav Lučan Ondřej Malý Jiří Ondráček Tomáš Pešek Lukáš Rampír Vladimír Rožánek Jiří Svoboda Radek Špringl Josef Špúr Rudolf Tošenovjan Michal Zíka

Sparta favoritem bookmakerů, Kladno outsiderem

Podle sázkových kanceláří je největším favoritem na zisk Masarykova poháru značně posílená Sparta, která naposledy získala titul v roce 2007. „Síla jejího kádru je opravdu vysoká, ale do úplného čela mezi favority Spartu posunuli až sázkaři, kteří na ni z pohledu vítěze extraligy tipují nejčastěji," říká bookmaker Tipsportu, jenž se specializuje na extraligu. Miroslav Hora.

Kurzy na titul podle Tipsportu Sparta 4.85 Třinec 5.30 Liberec 6.00 Brno 6.20 Plzeň 8.00 Hradec Králové 11.00 Ml. Boleslav 18.00 Litvínov 30.00 Pardubice 30.00 Olomouc 35.00 Vítkovice 35.00 Zlín 55.00 Karlovy Vary 100.00 Kladno 110.00

Hned za Spartou jsou podle bookmakerů Třinec, Liberec, Kometa Brno a Plzeň. Na opačném pólu naopak figurují Karlovy Vary a Kladno.